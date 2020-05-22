Функции Фонда соцстрахования можно передать частным страховым компаниям - НБУ

Это позволит сохранить гарантии для рабочих и одновременно улучшить качество оказания им услуг.

НБУ констатирует, что Стратегия развития финансового сектора-2025, которую он и другие финансовые регуляторы презентовали в начале года, требует изменений.

Как отмечается, на минувшей неделе состоялась видео-встреча с представителями Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами и представителями страхового бизнеса и финтех-компаний.

Читайте такжеКабмин одобрил выделение 2,3 миллиардов гривен Фонда соцстрахования

"Рынок страхования жизни должен получить больше стимулов для развития. В частности, следует рассмотреть возможность передать страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования. Это позволит сохранить гарантии для рабочих и одновременно улучшить качество оказания им услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить", - сказано в сообщении Нацбанка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram