В Украине пособие по беременности и родам выросло на 16,5% - Фонд соцстрахования

Среднедневной размер пособия составляет 275,9 гривень.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине за первый квартал 2020 года вырос на 16,5% и составил 275,9 грн против 236,78 грн в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

«В течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Всего в январе-марте работодатели подали в фонд заявления-расчеты на финансирование пособий по беременности и родам для 39,7 тыс. работающих женщин.

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В фонде напомнили, что пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам, и составляет 100% средней заработной платы, независимо от продолжительности страхового стажа.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования в первом квартале 2020 года получил больничных на 2,7 млрд гривен.

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.