Украинцам за месяц выплатили более 375 миллионов гривень пособий по беременности и родам

Выплаты выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 376,75 миллиона гривень на финансирование пособий по беременности и родам.

Читайте такжеФонд соцстрахования задолжал украинцам более 890 миллионов гривень – ДенисоваОб этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

«Выплаты по этому направлению выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года», - отмечается в сообщении.

Всего за февраль Фонд профинансировал работающим женщинам 1,347 миллиона дней пребывания в декретном отпуске. Выплаты получили 13,7 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года Фонд соцстрахования профинансировал более 2,9 миллиона дней пребывания на больничных на сумму 915,9 миллиона гривен.