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Украина должна перейти на государственное медстрахование - глава Минздрава

15:14, 16 марта 2020
Страхование
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Емец считает, что Украина должна перейти на медстрахование / фото УНИАН

Реформа системы здравоохранения Украины продолжается и должна модифицироваться таким образом, чтобы в стране было введено государственное медицинское страхование.

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Об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, представляя свое видение медицинской реформы на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщает Минздрав.

"Наш курс на евроинтеграцию и демократию означает, что медицина должна быть для людей. Это должна быть целостная система реформы. Включая все звенья и уровни медицины. В демократическом обществе система здравоохранения должна базироваться на страховой медицине. Мы за то, чтобы Украина перешла на государственное медицинское страхование", - заявил Емец.

По словам главы ведомства, от реформы системы здравоохранения выиграют все украинцы: как врачи, так и пациенты. Среди преимуществ новых изменений Емец назвал следующее:

  • бесплатность (медицинская помощь населению предоставляется бесплатно);
  • доступность (высококачественная помощь любого специалиста доступна при наличии страхового полиса);
  • мотивация (легальная экономическая мотивация наиболее эффективных специалистов системы здравоохранения);
  • дополнительные финансы (прозрачное выявления возможных источников финансового обеспечения страховой модели);
  • незаангажированность (функция подготовки кадров переходит к профессионалам, как следствие - прозрачное и незаангажированное лицензирование и сертификация).
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