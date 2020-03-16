Украина должна перейти на государственное медстрахование - глава Минздрава

По словам главы ведомства, от реформы системы здравоохранения выиграют все украинцы.

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что страна должна перейти на государственное медицинское страхование.

Реформа системы здравоохранения Украины продолжается и должна модифицироваться таким образом, чтобы в стране было введено государственное медицинское страхование.

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Об этом министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, представляя свое видение медицинской реформы на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщает Минздрав.

"Наш курс на евроинтеграцию и демократию означает, что медицина должна быть для людей. Это должна быть целостная система реформы. Включая все звенья и уровни медицины. В демократическом обществе система здравоохранения должна базироваться на страховой медицине. Мы за то, чтобы Украина перешла на государственное медицинское страхование", - заявил Емец.

По словам главы ведомства, от реформы системы здравоохранения выиграют все украинцы: как врачи, так и пациенты. Среди преимуществ новых изменений Емец назвал следующее: