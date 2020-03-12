Украинским туристам в условиях коронавируса предлагают страховки на случай невыезда

Страховые компании, помимо обязательного медицинского страхования для путешествующих за границу, предлагают украинцам страховку на случай отмены рейса.

Существуют так называемые страховки туристов от невыезда, при которых они имеют право на компенсацию в случае документального подтверждения уважительной причины отмены поездки, в частности, по состоянию здоровья.

Об этом УНИАН сообщила представитель одной из крупнейших сети турагентств Украины «Поехали с нами» Светлана Мовчан.

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«Допустим человека положили на стационар и есть все справки, то он имеет право на компенсацию и в таком случае потери составят около 20-30%, а остальные 70% возмещает страховая, которая рассматривает подобные заявки в течение двух недель, такая практика есть», - сказала представитель турагентства, добавив, что у сети турагентств "Поехали с нами" есть своя страховка от невыезда по любой причине без необходимости предоставления каких либо документов, подтверждающих причину отказа, при которой туристу возмещается 80% от стоимости тура (даже при аннуляции в день вылета), а стоимость такой опции – 5% от цены тура.

В свою очередь, генеральный директор Федерации страховых посредников Украины Сергей Иншаков отметил в комментарии УНИАН, что страховые компании, помимо обязательного медицинского страхования для путешествующих за границу, предлагают украинцам страховку на случай отмены рейса.

«Если по какой-то причине рейс задержался больше чем на три часа, то пассажиру должны компенсировать определенную сумму за каждый час ожидания свыше трех часов. Также страховые компании предлагают пассажирам страховку на случай отмены рейса, помимо медицинского страхования», - сказал Иншаков.

Он также отметил, что украинцы могут самостоятельно по желанию обратиться в страховую компанию и заключить соответствующий договор страхования.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также пассажир имеет право на компенсацию стоимости билета в случае отмены рейса из-за коронавируса или на перенос даты вылета.