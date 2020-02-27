Новый законопроект о платежных услугах предусматривает упрощение лицензирования небанковских финансовых организаций – НБУ

На сегодня финансовые компании получают отдельные лицензии на каждую услугу, тогда как новый закон предусматривает получение одной лицензии на вид деятельности компании.

Разработанный Национальным банком Украины законопроект о платежных услугах, регулирующий деятельность украинского рынка платежей и перевода средств, помимо прочего, предусматривает существенное упрощение лицензирования небанковских финансовых организаций, которые перейдут под контроль НБУ с 1 июля текущего года согласно закону о «сплите».

Как сообщил в ходе круглого стола заместитель директора департамента лицензирования Нацбанка Сергей Савчук, на сегодня финансовые компании получают отдельные лицензии на каждую услугу.

"Не будет никакого перелицензирования на рынке, то есть не будет процедуры обязательного получения новой лицензии. В новом законе будет изменен подход: если сейчас у нас лицензируются финуслуги, то в новом законе будет лицензироваться деятельность, к примеру деятельность финкомпании. То есть, если круг услуг не будет меняться, то будет автоматический перевыпуск лицензий», - сказал Савчук.

Он отметил, что согласно законопроекту о платежных услугах микрокредитные организации смогут параллельно предоставлять услуги по переводу средств уже на основании своей основной лицензии на кредитование.

«Мы закладываем в закон о платежных услугах возможность, что микрокредитные организации смогут параллельно предоставлять услуги по переводу средств уже на основании своей основной лицензии на кредитование. То есть не будет необходимости получать дополнительную лицензию, и мы надеемся, что этим снимется много дублирующих требований, которые на сегодняшний день имеют место», - подчеркнул заместитель директора департамента лицензирования НБУ.

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По итогам мероприятия состоялось подписание Кодекса профессиональной этики по урегулированию просроченной задолженности членами Всеукраинской ассоциации финансовых компаний.

По данным Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, таким образом, добропорядочные игроки микрофинансового рынка берут на себя дополнительную ответственность перед клиентами, не дожидаясь законодательного нормирования требований деятельности.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года НБУ сообщил о начале масштабной работы по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.

По информации регулятора, действующий закон "О платежных системах и переводе средств в Украине" создан еще в 2001 году, морально устарел и нуждается в обновлении.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.