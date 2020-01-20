Хорошее страхование жизни и медицинское страхование: СМИ назвали десять фактов о госслужбе в США

Государственные служащие имеют хорошее страхование жизни и медицинское страхование, что может быть лучше ведущих корпоративных предложений.

Пока зарплаты министров и госслужащих живо обсуждают в Украине, в США существует нормирована практика начисления зарплат и бонусов для чиновников.

Несколько фактов приводит в своем материале "Голос Америки".

1. Все заработные платы чиновников любых уровней в США - открытая информация, которую можно найти онлайн относительно каждого служащего. Зарплату начисляют за прозрачной системой согласно должности (уровня и так называемого «шага») и стажа. Например, президент страны получает $400,000 в год, вице-президент - $246,900. Однако, это до вычета налогов, которые в среднем составляют 25%.

2. Повышение оплаты труда возможно только благодаря переходу в высший «ранг» (Grade - GS) и «ступеньку» (Step). Поднятие на высшую ступень происходит каждые 1-3 года. Начальство может и вознаградить переходом на высшую ступень раньше. А вот рост в ранге осуществляется только со сменой должности и обязанностей и не всегда немедленно сопровождается ростом зарплаты. Отдельно может происходить корректировка ставки с оглядкой на инфляцию на 3-4% для всех работников государственного сектора, - это возможно только по решению президента США.

3. Государственные служащие имеют хорошее страхование жизни и медицинское страхование, что может быть лучше ведущие корпоративные предложения. Кроме того, чиновники имеют льготы на использование общественного транспорта. В Вашингтоне госслужащим полностью оплачивают проезд на метро и автобусах до офиса и домой, что помогает разгрузить столичные дороги, которые все равно считаются одними из самых загруженных в стране.

4. По сравнению с топовыми частными компаниями, зарплаты в государственном секторе ниже. Например, HR-менеджер в крупной международной FMCG-компании Nestlé получает в среднем $102,000 в год. В государственных структурах - $95,000. Взамен, работа в государственных структурах привлекает, прежде всего, стабильностью, количеством исходных, относительно высокой пенсией и другими бонусами.

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Примечательно, людей, которые проходили в США военную службу, имеют существенные преференции при приеме на федеральные позиции.

5. Такие зарплаты госслужащих могут показаться большими, но надо помнить об уровне расходов в США. По так называемому «индексу Биг-Мака«, Америка - в топе стран мира по уровню цен. Украина - среди государств, где этот бургер стоит меньше всего.

Это отражает общий уровень цен на продукты питания, оплату труда и аренду. К примеру, в самом дорогом городе США - Сан-Франциско - средний доход семьи составляет $96,265 до уплаты налогов. Это около $6,000 в месяц чистыми. И при этом средняя сумма арендной платы в городе - $3,500 в месяц.

6. Государственные работники имеют от 13 до 26 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год, в зависимости от стажа, а также 13 дней больничного. Только с 2020 года у чиновников появилась возможность иметь 12 недель отпуска по уходу за ребенком - до этого или после рождения ребенка женщины должны были использовать отпускные и больничные, что они успели накопить, или оставаться дома за собственный счет.

7. За работу в праздники, а на государственном (федеральном) уровне - 10, служащим выплачивают двойную оплату за день работы. 10% доплачивают за работу в воскресенье и в ночные часы - с 6 вечера до 6 утра. Также существует «местная» надбавка, которая выше в крупных городах с дорогим уровнем жизни. Все бонусы или премии также облагаются налогом.

8. Среди сотрудников федеральных агентств, так же как и в американских частных компаниях, широко распространена практика работы из дома при выполнении ряда условий и с согласия руководства. Кстати, хотя федеральное правительство в Вашингтоне может закрыться из-за малейшего снега, это не означает, что чиновники просто отдыхают. Большинство из них работает из дома, в соответствии с заранее установленными процедурами, в то же время они не создают пробок и дают возможность работать снегоуборочной технике.

9. Наказания за прогулы, а особенно - представление ложной информации о своем присутствии на работе, в государственных служащих может быть выше, чем в частных компаниях. Ведь если чиновник «ворует время» у своего агентства, он «ворует деньги налогоплательщиков». Прогулы - самый быстрый путь к увольнению.

10. Если Конгресс и президент не могут прийти к согласию относительно государственного бюджета на следующий год, то федеральное правительство не имеет финансирования, а большинство государственных структур - от министерств до национальных парков - вынуждены закрыться, и работников отправляют в неоплачиваемый отпуск. Часть служащих агентств, что имеют статус таких, что выполняют «критически важные функции», как-то работники служб безопасности в аэропортах, вынуждены работать бесплатно. Они получают компенсации, только когда власть согласовывает федеральный бюджет.