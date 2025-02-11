Спортсменка основала и возглавила волонтерское движение помощи армии оккупанта.

Приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшая украинская спортсменка и многократная чемпионка Европы и мира по сумо из Крыма, которая основала и возглавила волонтерское движение помощи армии оккупанта

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. В информации не называется фамилия. Но понятно, что речь идет об Ольге Давидко.

Она признана виновной в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)

Видео дня

С 2016 года Давыдко начала выступать в составе сборной РФ.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в 2023 году осужденная основала и возглавила волонтерское движение в Крыму. "Она проводила многочисленные сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих РФ, которые вели боевые действия против Украины, в том числе, в городе Бахмут. При этом, информацию и отчеты о сборе средств "волонтер" распространяла в Telegram-канале и на личных страницах в социальных сетях", - отмечают в прокуратуре.

В сообщении сказано, что осужденная неоднократно выступала в пропагандистских медиа, транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. В частности, заявляла о необходимости помощи армии РФ в проведении так называемой "СВО" и "защиты полуострова от ВСУ".

Что еще известно об Ольге Давыдко

Как сообщал УНИАН, первая в истории Украины чемпионка мира по сумо Ольга Давидко в 2016 году приняла гражданство России.

Тогда президент Федерации сумо Украины Сергей Коробко сказал, что Ольга Давидко "продалась".

Он отметил, что спортсменка быстро забыла все то хорошее, что для нее сделали в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: