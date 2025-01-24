Служебное расследование в отношении начальника Департамента миграционной полиции Нацпола генерала полиции Сергея Шайхета, начатое после публикации журналистского расследования Bihus.info, продолжается уже более трех месяцев. Никаких результатов проверки общественности до сих пор не сообщили.

11 октября 2024 года Bihus.info опубликовало материал о Сергее Шайхете. Журналисты выяснили, что он регулярно посреди рабочего дня посещает спортивный комплекс в центре Киева, где проводит несколько часов. Для поездок на тренировки он использует служебный автомобиль на "оперативных" номерных знаках.

На этом же служебном авто журналисты регулярно замечали Шайхета на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Зато там владеет квартирой и паркоместом его отец - Олег Шайхет. Площадь апартаментов - под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн долларов.

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В один день с выходом материала Департамент коммуникации Нацпола сообщил о назначении служебного расследования в отношении Шайхета, по результатам которого "будут приняты соответствующие решения". Впрочем ни результатов, ни соответствующих решений до сих пор нет.

Как сообщал Центр противодействия коррупции, после Революции Достоинства Шайхета уволили из полиции, потому что он не смог пройти аттестацию. Но впоследствии его вернули на высокие должности. С 2020 до 2023 года Шайхет возглавлял Главное управление Национальной полиции в Николаевской области. Осенью 2023 года, в возрасте 37 лет, получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции Нацполиции Украины, где и работает до сих пор.