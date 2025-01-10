В "Киевтеплоэнерго" заявили, что не могут спрогнозировать сколько продлятся восстановительные работы.

В результате прорыва теплосети на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры в Киеве возникли трещины в асфальтовом покрытии.

Как сообщается в эфире "Киев 24", ликвидация аварии продолжается, разворачиваются мобильные котельные, которые будут подавать тепло в дома и больницы. В то же время, в "Киевтеплоэнерго" заявили, что не могут спрогнозировать сколько продлятся восстановительные работы.

"В результате аварии тепло исчезло в более 200 домах. Сейчас делается все возможное, чтобы переключить с одних магистралей на другие, и вернуть в эти дома тепло. А там, где это невозможно, разворачивают мобильные котельные, которые будут отапливать три медицинских учреждения и 6 домов", - рассказали журналисты.

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Они добавили, что сейчас продолжаются подготовительные работы к ремонту тепломагистрали, вскоре начнутся сварочные работы. Также на месте есть представители "Киевавтодора", которые приводят в порядок дорожное покрытие, ведь от эпицентра прорыва пошли трещины асфальтового покрытия.

Также на месте присутствуют спасатели, потому что в результате прорыва повреждены два исторических здания XIX века, и они следят, чтобы не произошло дальнейшего оползня.

Прорывы трубопровода в центре Киева

9 января в центре Киева произошел прорыв трубопровода на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры. Около 16:40 произошло повреждение теплосети с утечкой воды на проезжую часть.

В результате аварийной ситуации на трубопроводе большого диаметра были повреждены здания рядом - помещение хостела (на момент аварии жители отсутствовали) и админздание.

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