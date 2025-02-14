Следствие установило, что реальными владельцами этой коммерческой структуры являются граждане России.

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег.

Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, сотрудники Бюро задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

"В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане Российской Федерации", - заявили в ГБР.

Видео дня

Так, задержанному было сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается.

В ГБР напомнили, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино работники Бюро и прокуроры Офиса генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

"В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями Российской Федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины", - говорится в сообщении.

Был проведен комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили "негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино".

Кроме того, было установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага.

"К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО", - подчеркнули в Бюро.

Само же онлайн-казино, как выяснило Бюро во время досудебного расследования, "продолжает свою деятельность на территории России и российских вебресурсах".

В ГБР добавили, что предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств было сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.

Также о подозрениях было сообщено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из них находятся в розыске. В январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP".

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генпрокурора о передаче в управление Агентства по розыску и менеджменту активов более 2,6 млрд грн, арестованных на счетах этого онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Также отмечается, что распоряжением Кабинета министров Украины от 5 ноября №1088-р было согласовано приобретение АРМА за счет этих денег облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 млрд грн, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

Другие новости, которые касаются онлайн-казино в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее был задержан глава КРАИЛ Иван Рудой, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ. Теперь вместо КРАИЛ до 1 апреля должен быть создан новый уполномоченный орган без коллегиального статуса.

Вас также могут заинтересовать новости: