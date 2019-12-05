Одесса в огне. Кто ответит за новую трагедию

В Одессе – очередной масштабный пожар. После трагедий в спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», в психиатрической больнице и отеле «Токио Стар» полыхнуло снова. В историческом центре, на пересечении улиц Пушкинской и Троицкой, в памятнике архитектуры государственного значения Доходном доме Сирагана Асвадурова.

В огромном «угловом» здании размещались 19 учреждений - Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины и Одесский отдел Института археологии НАН Украины, подразделения Физико-химического института им. Богатского, офисы частных структур и пр.

Пожар начался на территории колледжа, на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса, в начале одиннадцатого утра 4 декабря. В огромном здании находились сотни людей, большинству удалось спастись, но часть осталась внутри. Студенты, оказавшись в огненной ловушке на пятом этаже, прыгали вниз – падали на припаркованные рядом автомобили, хозяйственные пристройки и… спасателей, поднимавшихся по спецлестнице…

Происходящее шокировало. Угрожающий треск горящих конструкций слился с криками людей и воем сирен, многометровый столб черного дыма был виден из разных районов Одессы. Из-за перекрытия улиц нарушилась схема движения транспорта – три троллейбусных маршрута остановились, столько же значительно сократили путь, изменили маршруты и пассажирские автобусы. Город сковали пробки…

Опасаясь дальнейшего распространения огня, горожане покидали прилегающие жилые дома. Из-за едкого дыма руководство департамента образования и науки Одесского горсовета распорядилось экстренно эвакуировать детей из близлежащих учебных заведений, в частности школы №39.

Возле охваченного пламенем здания собралась толпа. Между испуганными погорельцами и зеваками сновали карманники - со слов очевидцев, с поличным «взяли» молодого мужчину, который пытался стянуть чужой мобильный телефон... Дети и взрослые звонили родным и друг другу, пытаясь понять, кто вышел из огня, а кто – нет…

В больницах – студенты и спасатели

В мэрии Одессы сообщили, что, по данным на утро 5 декабря, в стационарах находятся 29 пострадавших. Из них шестеро спасателей. Остальные – учащиеся колледжа, самые младшие - 2004 года рождения. В областной детской клинической больнице – восемь человек, четверо - в детской ГКБ №3, шесть человек – в ГКБ №1, по трое - в городских больницах №№11 и 10, пятеро – в клинике медицинского университета.

«По состоянию на утро четверга, все больные без ухудшения», - отметила пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева.

В то же время, в Одесской облгосадминистрации сообщают, что все пострадавшие - жители региона. Одесситы - 18 человек, пятеро из Беляевского района, двое – из Раздельнянского, по одному – из Белгород-Днестровского, Тарутинского, Любашевского и Ивановского районов области.

«Бригадами скорой медицинской помощи непосредственно с места событий в медицинские учреждения были доставлены 15 человек. Еще троих привезли позднее из дома, остальные обратились в больницы самостоятельно. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и локализации, отравление продуктами горения, переломы, другие травмы…», - рассказали в ОГА.

В настоящее время из 29 пострадавших четверо (двое подростков и двое взрослых) - в тяжелом состоянии, один из которых – сотрудник ГСЧС - в крайне тяжелом. В состоянии средней степени тяжести 22 человека, двое направлены на амбулаторное лечение.

Люди из горящего здания звонили родным и прощались

Во время вчерашнего хаоса произошла путаница. Так, власти заявили о гибели преподавателя колледжа – Анны Бородюк, 1976 года рождения. Отдел связей со СМИ Министерства образования и науки Украины успел выразить соболезнование родным и близким, но… тело не опознал супруг. Позже выяснилось, что женщина находится в одной из больниц, а жертва пожара – 16-летняя учащаяся колледжа Ксения Бабенко из Килийского района Одесской области. Девочку доставили с места ЧП в Одесскую городскую клиническую больницу №1, где она скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

По словам главврача этого медучреждения Евгения Григорьева, пострадавшая, пытаясь спастись от огня, выпрыгнула из окна 5-го этажа. Таким образом, удалось спастись нескольким детям, но Ксении не повезло…

«Она была в тяжелейшем состоянии», - отметил Григорьев.

По состоянию на утро 5 декабря, эта девочка является одной (официально) погибшей во время пожара. Но многих людей, находившихся в здании, не могут найти – они не выходят на связь и не доставлялись в больницы.

По данным полиции, пропавших без вести более десятка. В их числе трое работников бухгалтерии колледжа и несколько студентов.

Только в колледже во время пожара было приблизительно 200 человек: 172 студента и 38 сотрудников.

Так, пока неизвестна судьба директора института морской биологии - член-корреспондента НАН Украины Бориса Александрова, а также его секретаря Галины Иванович. Как рассказал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, Иванович звонила и просила помощи, говорила, что профессор упал на пол и потерял сознание…

Также неизвестно, что случилось со второкурсниками Юлией Маркиной и Кириллом Трофимчуком (оба 2003 года рождения). Юноша связывался с матерью в среду, в 10.23: сказал, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Студентка Катя Пьяночкина, 2003 года рождения, которая также считается пропавшей без вести, была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 она сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлей Маркиной и двумя бухгалтерами учреждения.

По официальной информации, пропали без вести Наталья Тарасова, 1959 года рождения, лаборант Елена Беженарь, 1995 года рождения и Людмила Чугунник, 2001 года рождения. Бухгалтера Вера Катышевская и Ирина Перчик (она успела попрощаться по телефону с супругом).

Разыскивают и парня, который не был студентом, но мог зайти внутрь здания.

Кто виноват?

Как отметил начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак, загоревшееся здание 1914 года постройки. Его стены - каменные, перекрытия - деревянные, крыша комбинированная – металлическая и шиферная.

По словам Федорчака, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но огонь уже охватил 700 кв метров. Потом площадь возгорания увеличилась шестикратно. Только для локализации пожара понадобилось более четырех часов, а проливка строения завершилась лишь утром четверга. К тушению огня привлекалось 350 человек личного состава – ГСЧС, полиции, скорая помощь, коммунальные службы города и пр.

По данным Федорчака, возгорание произошло в кабинете (№9) заведующей отделением экономики указанного учебного заведения. Предполагается, что причина возгорания - аварийная работа электрооборудования. В полиции отмечают, что очаг задымления в районе розетки подтвердила и хозяйка кабинета №9.

В мэрии Одессы отмечают, что доходный дом отапливался с 26 ноября 2019 года. Чиновники, вероятно, убеждены, что это как-то может снять с них ответственность за то, что в здании включали дополнительное электрооборудование, которое могло дать сбой и стать причиной возгорания?

По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, рассматриваются две версии пожара: «Возгорание в результате неисправной электропроводки (аварийная работа электрооборудования, – УНИАН) и умышленный поджог». По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

«Есть вопросы и по времени: каким образом, за пять минут, огонь распространился на 700 кв метров», - обращает внимание Олег Бех.

Действительно, спасатели уверяют, что оперативно прибыли на место ЧП. Однако тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня, большим количеством находящихся внутри людей и постоянным разрушением здания. Кроме того, подъезду спецтехники мешали припаркованные возле здания частные автомобили.

В свою очередь, администрация колледжа утверждает, что о возгорании сообщила экстренным службам сразу. Более того, начала эвакуацию людей. Однако многие студенты рассказывают, что на самом деле противопожарная сигнализация в здании не сработала и организованной эвакуации не было. В результате, те, кто был на верхних этажах, оказались в ловушке – огонь быстро распространился на четвертый и пятый этажи.

Что дальше?

В городе и области 5-6 декабря объявлен траур. В Одессу прибыли представители МВД Украины и Минобразования... Профильные специалисты решают, как продолжить учебный процесс детей, но признают, что главное - оказание помощи пострадавшим и поиск пропавших.

К разборке завалов спасатели приступили сегодня. Местным помогает спецотряд из Киева.

Сейчас памятник архитектуры в плачевном состоянии - обвалилась крыша, перекрытия… Эксперты говорят, это – одна из последних значимых построек дореволюционной Одессы (до 1917 года), поражавшая (до недавнего времени) причудливостью модерна и помпезным духом ампира…

По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

«Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен», - отметил председатель ОГА.

Также, по его словам, на помощь спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного креста. «Собираем информацию о потребностях всех служб и пострадавших», - подчеркнул руководитель области.

Пока еще в городе еще не восстановлено движение троллейбусов. Из-за ликвидации последствий пожара большинство центральных улиц обесточено, общественный электротранспорт курсирует по сокращенному маршруту. На Троицкой и вовсе планируют снять контактную сеть, чтобы облегчить работу спасателям.

Со вчерашнего дня десятки людей – родных и близких пропавших без вести – дежурят возле обгоревшего здания. Рядом – профессиональные психологи, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров и органы местной власти в течение месяца детально проверить состояние противопожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей - детсадов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры. А также заявил о необходимости провести проверку всех должностных лиц, которые дают заключения о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей.

Но что это даст? Установят ли виновных? Привлекут ли к реальной ответственности?

После предыдущих пожаров есть большие сомнения. Свое возмущение выразил Глеб Егоров - член общественной комиссии по расследованию трагедии в муниципальном лагере «Виктория», где во время пожара погибли трое детей: «После этого пожара прошло два с половиной года, но виновные до сих пор не наказаны. Нам обещали расследования, проверки, но для безопасности людей так ничего и не сделано. Где гарантия, что завтра или уже сегодня не произойдет очередной пожар?!».

И с ним сложно не согласиться.

Лариса Козовая