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В Кировоградской области от опасной инфекции умер 36-летний мужчина

20:11, 17 декабря 2018
Новости регионов
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Мужчина умер в больнице / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в Кировоградском лабораторном центре, 5 дней медики боролись за его жизнь.

Отмечается, что мужчина употреблял консервированные овощи домашнего производства.

«В лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах обнаружен ботулотоксин типа «В», - добавили в центре.

Напомним, в сентябре в Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена находилась в реанимации.

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Теги: #смерть#медики#ботулизм