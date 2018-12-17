В Кировоградской области от опасной инфекции умер 36-летний мужчина
20:11, 17 декабря 2018Новости регионов
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Медики 5 дней боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
Мужчина умер в больнице / фото УНИАН
В реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы Кировоградской области от ботулизма умер 36-летний мужчина.
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Как сообщили УНИАН в Кировоградском лабораторном центре, 5 дней медики боролись за его жизнь.
Отмечается, что мужчина употреблял консервированные овощи домашнего производства.
«В лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах обнаружен ботулотоксин типа «В», - добавили в центре.
Напомним, в сентябре в Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена находилась в реанимации.
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