Появились подробности о состоянии девочки из Закарпатья, заболевшей смертельной инфекцией

Менингококковая инфекция подтверждена. Врачи делают все для того, чтобы вылечить девушку.

Состояние девочки из Закарпатья, которая заболела менингококковой инфекцией, до сих пор тяжелое. Врачи прогнозов не дают.

Об этом сообщил главный врач Закарпатской областной детской больницы в Мукачево Роман Шницер, передает Mukachevo.net.

По словам Шницера, официально уже подтверждена менингококковая инфекция, врачи оказывают помощь 15-летней девушке.

"Пока состояние тяжелое, но с тенденцией к улучшению. Менингококковая инфекция подтверждена. Врачи делают все для того, чтобы вылечить девушку", - рассказал главный врач.

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К сожалению, в больнице не дают никаких прогнозов. Болезнь очень серьезная, она имеет высокий процент летальности.

По предварительным данным, больше случаев менингококковой инфекции пока зафиксировано не было.

Напомним, 15-летняя жительница одного из сел Мукачевского района попала в больницу в тяжелом состоянии еще 9 декабря вечером. Родственники девочки рассказывают, что накануне она жаловалась на плохое самочувствие: тошноту, головную боль.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось, и родители обратились в медучреждение. Во время предварительного обследования обнаружили менингеальные признаки, подавленное сознание. Были взяты все необходимые мазки и анализы.

Впоследствии появилась сыпь в виде "звездочек", что подтвердило диагноз – менингококковая инфекция, генерализованная форма. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое.

"Речь идет о менингоэнцефалите, ребенок обеспечен всем. Получает лечение в полном объеме. Противоэпидемические мероприятия будут проводиться согласно действующих нормативно-правовых документов", - сообщила глава Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич.