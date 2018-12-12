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Появились подробности о состоянии девочки из Закарпатья, заболевшей смертельной инфекцией

13:17, 12 декабря 2018
Новости регионов
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Ребенок в тяжелом состоянии / фото mukachevo.net

Об этом сообщил главный врач Закарпатской областной детской больницы в Мукачево Роман Шницер, передает Mukachevo.net.

По словам Шницера, официально уже подтверждена менингококковая инфекция, врачи оказывают помощь 15-летней девушке.

"Пока состояние тяжелое, но с тенденцией к улучшению. Менингококковая инфекция подтверждена. Врачи делают все для того, чтобы вылечить девушку", - рассказал главный врач.

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К сожалению, в больнице не дают никаких прогнозов. Болезнь очень серьезная, она имеет высокий процент летальности.

По предварительным данным, больше случаев менингококковой инфекции пока зафиксировано не было.

Напомним, 15-летняя жительница одного из сел Мукачевского района попала в больницу в тяжелом состоянии еще 9 декабря вечером. Родственники девочки рассказывают, что накануне она жаловалась на плохое самочувствие: тошноту, головную боль.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось, и родители обратились в медучреждение. Во время предварительного обследования обнаружили менингеальные признаки, подавленное сознание. Были взяты все необходимые мазки и анализы.

Впоследствии появилась сыпь в виде "звездочек", что подтвердило диагноз – менингококковая инфекция, генерализованная форма. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое.

"Речь идет о менингоэнцефалите, ребенок обеспечен всем. Получает лечение в полном объеме. Противоэпидемические мероприятия будут проводиться согласно действующих нормативно-правовых документов", - сообщила глава Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич.

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Теги: #Закарпатье#менингокковая инфекция