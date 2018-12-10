В Одесской области заработали мобильные поликлиники - осмотрят сельских жителей по всей области

По словам председателя ОГА, так называемые авто-амбуланси появятся в 75 населенных пунктах области, только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч селян.

В Одесской области заработал специальный проект «Мобильная поликлиника», благодаря которому медицинскую помощь получат жители даже самых отдаленных сел области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«Будем честными: к сожалению, в области наблюдается нехватка некоторых специалистов на районном уровне. Но это не повод оставлять пациентов без помощи! Поэтому я инициировал запуск проекта «Мобильная поликлиника». Осмотры пройдут во всех районах без исключения. Абсолютно бесплатно для людей. Проект системный, рассчитан не на один год», - подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что проект является частью реформы сельской медицины, старт которой дал Президент Петр Порошенко.

По словам председателя ОГА, так называемые авто-амбулансы появятся в 75 населенных пунктах области. Только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч сельских жителей.

Степанов добавил, что бесплатную диагностику будут проводить две команды специалистов: кардиологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи и специалисты ультразвуковой диагностики. Кроме того, «мобильная поликлиника» оснащена передвижным маммографическим кабинетом.

«Мобильная поликлиника» должна выявить наиболее распространенные болезни на ранних стадиях. При необходимости пациентов направят для обследования и лечения в специализированные медицинские учреждения.

Также, как заявил Максим Степанов, пациенты смогут воспользоваться программой «Доступные лекарства». Напомним, 59 препаратов можно получить бесплатно, а 202 средства - с небольшой доплатой в аптеке. Тем, кто не сможет самостоятельно посетить аптеку - препараты доставят на дом.