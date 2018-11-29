На Киевщине ребенок впал в кому из-за смертельной инфекции (видео)

Врачи не дают прогнозов, а мать упрекает себя за несвоевременную вакцинацию.

В областной больнице в Боярке Киевской области борется за жизнь Кирилл Овдий. Малышу только два года и восемь месяцев, а он уже почти неделю в реанимации на аппарате искусственного дыхания в состоянии искусственной комы.

Это был единственный способ прекратить непрерывные болезненные судороги и предотвратить угрозу остановки дыхания, говорится в сюжете ТСН.

Мама от столбняка сына не вакцинировала сознательно, а врачей не слушала, хотя вакцины были. Что лучше не вакцинировать до трех лет – вычитала в интернете. "Я собиралась это все сделать... Если бы это все знать – ой... Думала, может, пройдет. Не делайте таких ошибок, как я", - говорит она.

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Кириллу вкололи противостолбнячную сыворотку, но она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, которые уже успели проникнуть в нервную систему. Прогнозов медики не делают, говорят только, что состояние тяжелое – угроза смерти сохраняется, если токсин вызовет паралич сердечной мускулатуры. Малыша планируют держать на аппаратах меньшей мере в течение трех недель.

За 2018 год зафиксировано 17 случаев болезни, один из них был смертельный. Инфекционисты прогнозируют увеличение случаев болезни из-за человеческого легкомыслия и настаивают, что вакцинироваться нужно как детям, так и взрослым, последним - каждые десять лет.

Столбняк – смертельная инфекционная болезнь, поражающая нервную систему и парализующая конечности. Что ею можно заразиться только через большую рану и прямое попадание земли - врачи считают не совсем правильным. Потому что иногда достаточно бывает даже микротравмы, а возбудитель может быть на траве, на полу, в песке или транспорте.