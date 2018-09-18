Массовое отравление в Днепре: из больниц выписали 19 школьников

В лечебных учреждениях города сейчас находятся 11 детей. В общей сложности заболели 39 учеников.

В Днепре из больниц выписали 19 учеников школы №62, которые на прошлой неделе пожаловались на ухудшение самочувствия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.

Согласно его информации, по состоянию на 13.00 сегодняшнего дня из стационаров уже выписаны 19 детей под амбулаторное наблюдение.

«В лечебных учреждениях города находятся 11 детей, еще девять получают лечение в домашних условиях. Состояние больных улучшается», - отметил он.

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Всего, как сообщил Бабский, заболели 39 учеников.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября начала поступать информация о госпитализации с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» учеников школы №62 города Днепр.

14 сентября школу закрыли на карантин. Специалисты выясняют причины возникновения заболевания детей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям).