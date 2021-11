"Ведьмак 3" с пушками и свидания в Minecraft. 10 самых необычных модификаций для популярных игр

Порой энтузиасты приятно удивляют экстравагантными идеями. Они создают модификации, которые добавляют специфические механики и необычный контент. Благодаря этим модам появляется повод вернуться в любимую игру и получить еще одну порцию удовольствия. О самых интересных из этих творений УНИАН рассказал в новой подборке.

Вокруг больших и популярных игр всегда формируется сообщество фанатов-энтузиастов. Они стараются улучшать любимые проекты с помощью модификаций. Нередко эти творения устраняют ошибки, которые допустили разработчики. Например, почти все первые моды для Cyberpunk 2077 были посвящены удалению багов, исправлению физики транспортных средств и настройке оптимизации.

Энтузиасты также реализовывают мелкие, но приятные новшества. Сюда относятся корректировка графики, модели персонажей из других вселенных, более удобный интерфейс и так далее. А иногда пользователи создают поистине масштабные модификации с кучей нового контента и полноценными сюжетными линиями. О них мы уже писали в отдельном материале.

Однако среди модов есть еще одна категория, которая достойна пристального внимания. Речь о необычных фанатских творениях для известных игр. Они могут как удивить неожиданными элементами и механиками, так и полностью изменить восприятие проекта. УНИАН углубился в этот раздел модификаций и нашел там немало интересного. Наша редакция отобрала десятку самых необычных модов для популярных игр и показала, какие удивительные идеи посещают фанатов.

10. The Witcher 3: Wild Hunt с элементами шутера

В "Ведьмаке 3" из дальнобойного оружия присутствуют только арбалеты, что не устроило энтузиаста под псевдонимом Roenaxx. Он выпустил для игры модификацию, которая частично превращает ее в шутер. Пользователь реализовал десять вариантов пистолей и семь видов боеприпасов к ним. Обычные патроны открываются на 21 уровне, а серебряные — на 27-м.

Стрельба из пушек сделана по аналогии с арбалетами. Игрок нажимает соответствующую клавишу, наводит прицел и спускает курок — ничего сложного. Благодаря модификации Roenaxx в The Witcher 3: Wild Hunt можно превратиться в настоящего стрелка, который использует мечи и знаки лишь в крайнем случае.

9. Маленький Мика в Red Dead Redemption 2

Мика Белл — один из антагонистов RDR 2, который отличился крайне скверным характером. Этого персонажа хочется поколотить после каждой встречи с ним. Вот только игра далеко не всегда дает такую возможность, что решил исправить пользователь под псевдонимом WeebleWop24.

Он добавил в Red Dead Redemption 2 карликовую версию Мики, которая везде следует за главным героем. Пользователи вольны пинать его на несколько десятков метров в любой момент прохождения. Это позволяет снять стресс и частично избавиться от злости, вызванной антагонистом и его отвратительными поступками.

8. Altis Life для Arma 3

Arma всегда выделялась на фоне остальных шутеров за счет реалистичного геймплея. Однако у игр франшизы есть еще одна особенность – они отлично подходят для создания необычных модификаций. Именно из этой франшизы выросла знаменитая DayZ, которая популяризировала симуляторы выживания. А еще на базе серии, точнее ее третьей части, был разработан шикарный мод Altis Life. В нем пользователи выбирают одну из четырех ролей: полицейский, медик, мирный житель или браконьер.

После этого нужно действовать в рамках своего "класса". Например, члены правоохранительных органов должны следить за порядком, а обычные граждане добывать ресурсы, рыбачить и заниматься другим честными делами. Altis Life ощущается миром, где можно жить, развиваться и развлекаться на протяжении сотен часов.

7. Сайтама из One Punch-Man в The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Главный герой Сайтама из аниме One Punch-Man прославился благодаря своей смешной внешности и безграничной силе. У него появилось много фанатов, которые создавали мемы и разные ролики. А вот энтузиаст под псевдонимом AykanNA пошел значительно дальше. Он заменил Линка из The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Сайтаму со всеми его способностями.

Герой One Punch-Man может гонять по Хайрулу на максимальной скорости без затрат выносливости и убивать всех врагов с одного удара. Это касается даже финального босса по имени Бедствие Ганон. Вся его мощь, которая держала в ужасе целый материк, не может сравниться с кулаками Сайтамы.

6. Carmageddon для Grand Theft Auto IV

При прохождении GTA IV игроки уничтожают сотни автомобилей и далеко не всегда несут за это наказание. Энтузиаст под псевдонимом Gipphe решил, что техника должна отомстить пользователям за их пренебрежительное отношение. Он выпустил модификацию Carmageddon, где реализовал отрицательное трение колес у каждой машины.

Из-за этого транспортные средства не замедляются при касании с поверхностью, а наоборот, ускоряются. То есть модификация заставляет автомобили едва ли не летать по улицам Либерти-Сити. Каждая техника в игре разгоняется до максимальных показателей и сносит все преграды на своем пути. По этой причине возникает впечатление, словно машины взбесились и захотели перебить всех прохожих. Хаос, который создают автомобили, делает прохождение GTA IV более сложным и интересным.

5. Animal Cannon для Grand Theft Auto V

В GTA V присутствует много оружия, но его не назовешь особенным. Каждая пушка в игре соответствует реалистичному антуражу, но ведь иногда ко всей этой приземленности хочется добавить немного безумия. Здесь и пригодится модификация Animal Cannon от автора под псевдонимом nyanpire.

Творение добавляет в Grand Theft Auto V стрельбу настоящими животными — котами, собаками, оленями, акулами и даже огромными китами. При столкновении с объектами звери погибают, что может огорчить впечатлительных игроков. Но у них есть альтернатива: стрелять в воздух и увеличивать разнообразие фауны на улицах Лос-Сантоса.

4. Basemental Drugs для The Sims 4

Наркотики — это зло. Они делают людей зависимыми и нередко приводят к смерти. Распространение запрещенных веществ карается законом почти во всем мире. Однако в виртуальной среде наркотики не приводят к последствиям, и геймеры об этом знают. Недаром ведь отдельные модификации с запрещенными веществами пользуются колоссальной популярностью.

Среди них есть и Basemental Drugs для The Sims 4, которая добавляет в игру новые механики и анимации. Разработчики обычно стараются избегать этой темы. Наличие наркотиков автоматом приводит к присвоению проекту максимального возрастного рейтинга и может создать трудности с продажами в отдельных странах. Но раз пользователям нравится, то пусть лучше развлекаются подобным образом в The Sims 4, чем в реальности.

3. Super Skyrim Bros для The Elder Scrolls V: Skyrim

Модификацию от clintmich можно назвать уникальной, ведь в ней необычная идея сочетается с огромными масштабами. Энтузиаст смог соединить вселенные Mario и The Elder Scrolls V: Skyrim. Творение добавляет в знаменитую экшен-RPG тонну нового контента.

После его установки на просторах Скайрима появятся грибы и гумбы, а окружение станет гораздо более цветастым. Оружие и экипировка тоже изменятся в соответствии с настроением Super Mario Bros. Поначалу идея clintmich кажется странной, но на практике в модификации быстро осваиваешься. После нее возвращаться в обычную версию Skyrim совсем не хочется.

2. Lothric Olympics для Dark Souls 3

Благодаря этому моду Dark Souls 3 может стать альтернативой для спортивных игр. Творение энтузиаста под псевдонимом wallacetheswifter добавляет в знаменитый ролевой экшен футбольные матчи и полосу препятствий для забегов. Правда, каждое из состязаний реализовано в соответствии с возможностями игры.

Для футбола автор соорудил отдельное поле. В матчах могут участвовать три или пять человек. Один из них выступает в роли судьи и бросает другим "спортсменам" каменную ящерицу, которая заменяет мяч. А во время бега с препятствиями пользователям необходимо уклоняться от вражеских атак, миновать ловушек и устраивать козни соперникам. Их можно замедлять ударами благодаря бесконечному запасу концентрации.

1. Mob Talker 2 для Minecraft

Если фанаты Minecraft хотят узнать, о чем думают и что чувствуют мобы, то им нужно установить Mob Talker 2. Эта модификация от Chimaine и xs2007 позволяет общаться с традиционно немыми существами из игрового мира. Причем процесс выполнен, как в японских визуальных новеллах.

Во время разговора мобы превращаются в привлекательных девушек из аниме, что значительно повышает интерес к общению. А еще в Mob Talker 2 реализована гибкая настройка поведения и ответов собеседников. Благодаря этому Minecraft можно превратить в полноценный симулятор свиданий.

