Поиск улик в декорациях киберпанка. Первые впечатления от ролевой игры Gamedec

Детский труд, рабство и убийства – вот какими представлены видеоигры в Gamedec. Расследовать эти преступления должен специальный детектив, который путешествует по виртуальным мирам. Именно эта роль уготована игрокам. УНИАН прошел превью-версию Gamedec, и готов поделится впечатлениями.

Kickstarter – знаменитая краудфандинговая площадка, где независимые разработчики собирают средства на создание своих игр. Благодаря этому сервису на свет появились такие хиты, как Pillars of Eternity, Darkest Dungeon, Divinity: Original Sin и многие другие. А в будущем к перечню выше может присоединиться Gamedec – детективная изометрическая RPG от польских авторов из Anshar Studios.

Разработчики запросили на создание проекта скромные $50 тысяч, а получили в три раза больше. Такое внимание со стороны аудитории объясняется любопытной концепцией Gamedec. Игра сочетает детективные расследования со сбором улик и нелинейное прохождение. А добавкой к этому идет классический киберпанковый антураж с парочкой оригинальных идей.

Трейлер Gamedec

Мы в УНИАН давно следим за развитием Gamedec и на днях получили шанс приобщиться к проекту. Разработчики из Anshar Studios прислали в нашу редакцию превью-версию своего грядущего творения. После ее тщательного изучения мы готовы рассказать, какими особенностями обладает игра.

Превью Gamedec

Gamedec показывает классическое киберпанковое будущее XXII века: власть корпораций, расслоение общества, банды, импланты и так далее. Однако есть у него одна поистине уникальная черта — ведущая роль видеоигр в жизни людей. Цифровое пространство в мире проекта Anshar предлагает полное погружение с отключением от реальности. Многие люди начали в виртуальной среде вторую жизнь, вот только она не стала спасением, которым казалась. Здесь постоянно происходят преступления, а их расследование ложится на плечи детективов-геймдеков. Именно эта роль уготована пользователям.

В демоверсии Gamedec, попавшей к нам на превью, присутствовал лишь один квест. Его суть заключалась в том, чтобы выяснить подробности гибели человека по имени Эзра Онаи. Перед смертью он попросил встретиться с ним, но после прибытия на условленное место геймдек обнаружил лишь труп и огражденную полицией территорией.

В каждой версии на основе найденных зацепок автоматически формируются теории, из которых нужно выбрать по одной наиболее подходящей. А затем возникает итоговый список умозаключений, и из него требуется определить правильное, по мнению игрока. Причем Gamedec не скажет, насколько верным оказалось решение. Это намекает, что в будущем выбор возымеет последствия, но судить о глобальной вариативности по демоверсии невозможно. Лично мне хотелось бы самостоятельно формировать теории с помощью сопоставления фактов, как в играх про Шерлока Холмса от украинской студии Frogwares. Такой формат дедуктивной механики дарит большее ощущение вовлечения в процесс расследований.

Для начала давайте рассмотрим структуру задания. Оно делится на два больших этапа, на каждом из которых игрок должен собирать улики. Для этого нужно общаться с персонажами и взаимодействовать с окружением. Иногда у пользователя появляются промежуточные цели, например, NPC согласится поделиться информацией взамен на услугу. Собранные факты относятся к одной из трех версий смерти Эзры Онаи, которые пользователь узнает в начале прохождения задания. Прочесть все полученные данные можно в специальном меню дедукции. Здесь же игрок будет принимать итоговое решение по поводу гибели парня. Однако эта механика выглядит слишком простой.

Зато с локальной вариативностью в Gamedec полный порядок. В каждом отдельном случае можно по-разному подойти к поставленной цели. Например, владелец бара просит избавиться от торговки наркотиками. Выполнить задачу можно благодаря угрозам или грубой силе, но также есть вариант помирить участников конфликта. Правда, для этого придется самому принять дозу запретных цифровых веществ. Иногда для выбора конкретного действия или реплики в диалоге нужно обладать специальными навыками, особенностями и профессиями. Они зависят от аватара (класса) геймдека и аспектов, которые автоматически присваиваются персонажу в зависимости от стиля прохождения. В результате появляется множество способов, как добывать те или иные зацепки

Еще мне понравилось, что квест с Эзрой Онаи обладает несколькими концовками, а его второй этап можно даже не увидеть, если в определенный момент не проявить настойчивость при расследовании дела. Кроме того, миссия постоянно интригует и открывает много любопытных подробностей. Пользователь узнает о жизни Эзры, его карьере и друзьях, а потом и вовсе добудет информацию о корпоративных заговорах и странных игровых кланах, которые вербуют рекрутов в реальности. Или не добудет – Gamedec не заставляет собирать все зацепки, чтобы правильно составить последовательность событий. Мне хватило примерно 70% фактов. Правда, их поиски усложнялись закрытыми в демоверсии путями и не самыми полезными профессиями заранее подготовленного разработчиками героя.

Графически Gamedec выглядит, как современная изометрическая RPG. Она отлично стилизована под мрачный киберпанк с кучей светящихся рекламных вывесок. Освещение и отражения тоже достойны похвалы, а вот над моделями персонажей и анимациями авторам еще предстоит поработать. То же самое касается саундтрека – он слишком блеклый и никак не подчеркивает атмосферу игры.

Пробный вариант Gamedec оставляет положительные впечатления. Конечно, пока что существуют опасения по поводу качества остальных заданий и глобальной вариативности. Все же в игре нет боевой системы, а значит — основная ставка делается на разнообразие миссий, ситуаций и ролевые элементы. Надеемся, что Anshar Studios осознает расставленные приоритеты и позаботится о должной реализации сильных сторон Gamedec.

И раз уж полноценный релиз игры состоится только в сентябре этого года, мы подготовили список необычных детективных проектов, которые скрасят время в ожидании Gamedec.

Return of the Obra Dinn

Подборку шикарных, но малоизвестных детективных игр, которые следует пройти фанатам жанра до релиза Gamedec начнем с Return of the Obra Dinn. В этом проекте пользователям предстоит перевоплотиться в страхового агента и подняться на борт внезапно появившегося в порту корабля «Обра Динн». Главный герой должен исследовать судно и выяснить обстоятельства смерти каждого из членов экипажа. Намеки на их гибель содержатся в коротких обрывках прошлого, которые видит протагонист, когда находит очередной труп или другую зацепку на судне. А еще в этом деле поможет дневник, где хранится найденная информация, и рисунок всего экипажа. Крайне редко Return of the Obra Dinn четко показывает, как погиб тот или иной человек, и позволяет узнать его имя. Гораздо чаще она заставляет сопоставлять события, искать мелкие зацепки и применять дедукцию.

Her Story

Перед нами лишь компьютер с полицейской базой и поисковая строка, куда можно вбивать ключевые слова, чтобы на экране появлялись короткие видео с допросом женщины. То есть игрок должен лишь смотреть ролики, обнаруживать в них зацепки и находить с их помощью новые записи. Вроде бы, тривиальный процесс, но на деле он куда более увлекательный, чем кажется после прочтения описания. А история преступления, которая выяснится после изучения большинства видео, гарантированно поразит пользователей.

Orwell: Keeping an Eye On You

Эта игра создана под влиянием культовой книги «1984» Джорджа Оруэлла. При ее прохождении пользователи станут на место Большого Брата – человека, который следит за всеми гражданами Нации и имеет доступ к любой информации, даже персональной. Благодаря перепискам, действиям в Сети, камерам и файлам на компьютерах пользователей игрок должен найти и обезвредить членов террористической ячейки. Но действительно ли люди, которых хочет устранить правительство, преступники? Orwell поднимает интересные дилеммы и приправляет их захватывающим детективным геймплеем.

Bohemian Killing

Разработчики Bohemian Killing подошли к детективной составляющей в своей игре с другой стороны. Они сделали главного героя преступником, который должен оправдаться в суде. Пользователям придется позаботиться о сокрытии улик и подумать, как доказать свою непричастность к делу перед присяжными. Игроки могут врать и все отрицать, но нужно делать это грамотно, ведь сторона обвинения способна представить какие-то секретные улики.

Unheard

Концептуально великолепный инди-детектив с набором из нескольких дел, которые расследуются необычным образом. Пользователь получает аудиозапись с места преступления и карту локации. Первую можно перематывать и останавливать, а по второй передвигаться с видом сверху. Эти две механики помогут обнаружить улики и выяснить, кто совершил преступление. Процесс немного напоминает расследование из Return of the Obra Dinn, но в Unheard нужно гораздо сильнее полагаться на звуки, а не визуальный ряд.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter