Не только New World. 10 игр, которые неожиданно для всех стали хитами

Успех MMORPG New World от Amazon знатно ошарашил многих пользователей. Однако это не первый раз, когда от игры почти ничего не ждали, а она выстрелила. УНИАН собрала еще десять таких случаев и рассказал о них в подборке.

В конце сентября Amazon Games выпустила в Steam многострадальную MMORPG New World. Игра пережила четыре переноса и несколько тестирований, но все-таки сумела добраться до релиза. Старания разработчиков не оказались напрасными: проект мгновенно стал хитом. На старте онлайн в New World на площадке Valve достиг 260 тысяч человек. А недавно игра установила новый впечатляющий рекорд — 900 тысяч одновременных пользователей. Это позволило проекту стать в один ряд с такими мастодонтами Steam, как PUBG, Dota 2 и CS:GO. Удастся ли разработчикам закрепить успех, пока неизвестно. Amazon нужно решить много проблем, например, с очередями и ботами, а также постоянно снабжать New World свежим контентом.

Впрочем, разработчикам есть с кого брать пример. Это не первый раз, когда игра, вопреки всем прогнозам, становится хитом. УНИАН собрала еще десять таких случаев в свежей подборке. Давайте вместе изучим впечатляющие истории успеха.

10. Untitled Goose Game

Во время анонса игра про вредного гуся, который издевается над людьми, казалась какой-то плоской шуткой. Однако после релиза в сентябре 2019 года она привлекла внимание большой аудитории и десятков стримеров. И это с учетом эксклюзивного выхода в ненавистном на тот момент Epic Games Store. Людям понравился забавный гусь и головоломки в игре. Часть из них заставляли знатно подумать над решением.

А если пользователям хотелось продолжить развлекаться в Untitled Goose Game после прохождения основной кампании, то им предлагали набор испытаний на уже знакомых локациях. В результате продажи проекта в 2019 году достигли миллиона копий. Сейчас этот показатель наверняка гораздо выше, ведь игра, помимо ПК и Switch, успела выйти на PS4 и Xbox One.

9. Hellblade: Senua's Sacrifice

Студия Ninja Theory достойна как минимум уважения. Более пяти лет назад команда решила создать игру мечты без вмешательства издателей, которые будут навязывать свои идеи. Разработчики сложили собственные сбережения в кучу и сформировали производственный бюджет. Получилась небольшая сумма, но зато Hellblade требовалось всего 200-300 тысяч проданных копий, чтобы окупиться. Проект вышел в августе 2017-го, а через год его тираж превысил миллион реализованных единиц.

Позже цифра увеличилась благодаря релизу на Switch. Аудитория тепло приняла Hellblade, ведь Ninja Theory сделала маленькое чудо. Студия создала игру за условные три копейки, которая по качеству не уступала многим ААА. Да и особенностей у проекта хватало: тема шизофрении, бинауральное звучание и необычный взгляд на скандинавскую мифологию. Все это помогло привлечь к Hellblade дополнительное внимание.

8. Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys наверняка разрабатывалась под лозунгом: "Люди любят необычные состязания". Ее геймплей отсылает к безумным японским шоу, где участники должны преодолеть полосу странных препятствий. Они постоянно падают, встают и предпринимают очередную попытку достичь цели. Вот и в Fall Guys так же: 60 игроков в роли милых человечков из желе соревнуются в проворстве. Процесс постоянно сопровождается забавными ситуациями, которые генерирует геймплей.

Разработчики придумали много разных преград, и чтобы пройти их, нужно спланировать маршрут и быстро подстраиваться под текущую ситуацию. На запуске Fall Guys раздавали в сервисе PS Plus, и это помогло привлечь аудиторию. Дальше начало работать сарафанное радио и люди стали массово подключаться к проекту. Благодаря интересной концепции и грамотному продвижению тираж игры за 2020 год превысил 11 миллионов копий.

7. Demon's Souls

Сейчас сложно поверить, но тринадцать лет назад все сомневались в успехе Demon's Souls. Топ-менеджеры называли ее слишком сложной и считали, что аудитория нуждается в играх, где пользователей ведут "за ручку" через препятствия. Создатель проекта и всех последующих частей Souls Хидетака Миядзаки это мнение проигнорировал. Он отстаивал собственные идеи и оказался прав.

Часть игроков только и ждала, когда на рынке появится качественный и сложный экшен с ролевыми элементами. Поначалу продажи Demon's Souls были скромными, но потом о ней начали говорить гораздо чаще. Всеобщее внимание и релиз на Западе помогли проекту многократно окупиться и стать одним из главных эксклюзивов PS3. А в 2020 году ремейк игры сделали флагманом PlayStation 5 на запуске консоли.

6. Dyson Sphere Program

А вот и еще одна сложная игра, которая выбилась в хиты. Только Dyson Sphere Program, в отличие от Demon's Souls, посвящена строительству сложных механизмов и производственных цепочек. Они станут основой сферы Дайсона — мегаструктуры, которая функционирует за счет силы ближайшей звезды. Ее строительство — это основная цель в проекте.

Пользователи должны управлять роботами, грамотно распределять пространство на разных планетах, собирать ресурсы и так далее. Dyson Sphere Program во многом вдохновлена Factorio, что наверняка помогло продажам игры. Тираж проекта уже превысил 1,5 миллиона копий, несмотря на отсутствие финальной версии. Пока он распространяется по программе раннего доступа в Steam.

5. Among Us

Игра InnerSloth обладает самой странной историей успеха. Она вышла еще в 2018 году на ПК и мобильных устройствах, но не сумела привлечь внимания большой аудитории. Разработчики сочли попытку неудачной и принялись создавать сиквел. Однако в 2020-м Among Us заметили стримеры и начали в нее активно играть. Благодаря этому миллионы пользователей узнали о проекте и решили его опробовать. Геймплей "космической мафии" InnerSloth оказался невероятно увлекательным.

В Among Us люди объединяются в команду, чтобы починить ракету. Среди них есть несколько самозванцев, которые должны помешать остальным достичь цели. Игра мотивирует активно разговаривать и действовать сообща, ведь иначе отправить корабль в космос не получится. Продажи проекта не раскрываются, но судя по онлайну, который в сентябре 2020 года достиг 1,5 миллиона пользователей на всех платформах, Among Us принесла немалую прибыль. Разработчики даже отказались от сиквела ради поддержки первой части контентом.

4. Phasmophobia

Страх всегда усиливается ощущением одиночества. Если в игре есть кооператив или мультиплеер, то она уже не сможет по-настоящему напугать пользователей. Так считалось до релиза Phasmophobia — хоррора с необычной концепцией. В проекте Kinetic Games пользователи должны объединяться в команды по четыре человека и исследовать замкнутые пространства.

Им нужно применять разные устройства и собирать информацию о местных призраках. Последние реагируют на речь игроков, а так как членам команды нужно постоянно общаться, это генерирует много страшных ситуаций. Своим внезапным появлением приведения способны вызвать нешуточный испуг. Благодаря такой необычной механике продажи Phasmophobia достигли 2 миллионов копий, хотя игра продолжает мариноваться в раннем доступе Steam.

3. Stardew Valley

Вот представьте себе идеальный симулятор фермы. Приятная графика, куча возможностей, низкий порог вхождения и расслабляющая музыка. Примерно такое сочетание возникло в голове? Если да, то вы подумали о Stardew Valley. Игра ConcernedApe позволяет соорудить такое хозяйство, о котором в жизни остается только мечтать. И на это не потребуется тратить много времени, как в каком-то Farming Simulator.

Stardew Valley вполне подходит для неспешного развития и особо не наказывает за неудачи. Пользователи встретили такую концепцию с искренним восторгом. Сейчас проект ConcernedApe входит в число самых популярных инди-творений с тиражом более 15 миллионов реализованных копий.

2. Rocket League

Fall Guys, по сути, пришла к успеху тем же путем, что и Rocket League на пять лет раньше. Судите сами: спортивная аркада Psyonix обладала интересной концепцией с сочетанием футбола и гонок, вышла в пустой на релизы летний период и на старте раздавалась в PS Plus. Эти три фактора помогли привлечь публику на запуске. А дальше все сделал веселый геймплей.

Динамичный футбол, где место спортсменов отводится быстрым автомобилям, пинающим огромный мяч, доставлял немало удовольствия. Аудитория игры постепенно увеличивалась, и уже в 2017 году Psyonix сообщила о 10 миллионах проданных копий.

1. Valheim

Бытует мнение, что сейчас сложно придумать по-настоящему уникальную игру. Поэтому больше всего ценятся проекты, где у разработчиков получается неординарно скомбинировать и пересобрать проверенные идеи. Valheim служит этому прямым подтверждением. Студия Iron Gate сумела создать благосклонный к пользователям симулятор выживания с элементами строительства и явным уклоном в исследования.

Игрокам в нем не приходится трястись над снаряжением и бояться ступить лишний шаг. Можно спокойно изучать мир, собирать ресурсы, убивать боссов и потихоньку осваиваться с механикой создания убежища. Ставка получилась удачной: за неделю с момента выхода продажи Valheim достигли миллиона копий, а за полтора месяца увеличились в 6,5 раз.

