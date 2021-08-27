Достойный конкурент Civilization или очередной неудачный клон. Обзор Humankind

В тени колосса популярной серии глобальных стратегий Sid Meier's Civilization родился грозный конкурент, получивший название Humankind. Сумела ли свежая игра от студии Amplitude стать достойной альтернативой, или любителей стратегий ждет разочарование – узнаете в нашем обзоре.

Среди глобальных пошаговых стратегий Sid Meier's Civilization нет равных. Каждая часть серии предлагала новые механики, получала высокие оценки и демонстрировала отличные для своего времени продажи. В последней, шестой игре франшизы в Steam онлайн до сих пор не падает ниже 25 тысяч человек. Это заслуга постоянного развития Civilization VI силами Firaxis Games.

Если попытаться найти конкурента "Цивилизации", то сталкиваешься с пустотой. Крупные разработчики не хотят сражаться с серией на ее домашнем поле, а похожие инди-проекты не могут порадовать аналогичными масштабами вкупе с должным уровнем исполнения. Так было до выставки Gamescom 2019, где Amplitude Studios и Sega анонсировали Humankind. В игре сразу узнавались черты Civilization, но они дополнялись уникальными особенностями. А еще надежду вселял опыт разработчиков, которые ранее отметились успешными стратегиями в серии Endless.

УНИАН тоже ожидал увидеть в лице Humankind приличную альтернативу "Цивилизации", поэтому сразу после релиза окунулся в новинку. Спустя сотни ходов, десятки войн и научных свершений мы готовы рассказать, что там получилось у Amplitude Studios.

Знакомый фундамент Civilization

Как бы Humankind ни старалась показать свою идентичность, ей не удастся избежать сравнений с Civilization. Все потому, что стратегия выстроена на том же фундаменте. Сначала игрок создает партию и выбирает для себя количество соперников, уровень сложности и структуру карты. Затем он появляется на территории, которая поделена на шестиугольники, и принимается строить собственную империю.

Пошаговая структура геймплея тоже будет знакома фанатам Civilization. За ход пользователь может сделать строго ограниченное количество действий: начать возводить здания в городах, передвинуть отряды на карте и принять важные решения в той или иной сфере деятельности. Заимствование идей также заметно при строительстве и развитии поселений по радиальной структуре вокруг центрального сооружения. Однако уже в этом аспекте прослеживаются отличия между Humankind и Civilization. И чем дальше углубляешь в игру, тем больше их становится. В боевой системе, дипломатии, религии, ведении войн — везде заметны уникальные особенности. Они быстро дают понять, что Amplitude не пыталась просто скопировать "Цивилизацию", а хотела привнести в концепцию новые находки.

Система культур

Главное отличие Humankind от Civilization — система культур. При переходе на каждую из шести эпох пользователь может сменить народ. Впервые это случается по окончании Неолита. Игроку дают на выбор около десяти культур, каждая из которых обладает определенным пассивным бонусом и открывает доступ к уникальному зданию и виду юнитов. Например, римляне могут нанимать преторианцев, брать в армию на один отряд больше, чем остальные и строить триумфальные арки в городах. Вавилоняне хороши в научных исследованиях, византийцы получают денежные прибавки от торговли, а гунны захватывают много добычи при разграблениях.

Когда игрок переходит на новую эпоху, например, с Древности к Античности, ему опять предлагают сменить культуру. Фракции в списке уже будут другими, как и их бонусы. При этом особенности прежнего народа сохраняются на протяжении всей партии. Таким образом формируется уникальная цивилизация. Возможность перехода на следующий исторический период открывается после получения семи звезд эпохи. Они выдаются за разнообразные действия: расширение количества областей империи, уничтожение вражеских отрядов, накопление ресурсов, прирост населения и так далее. Даже на высоком уровне сложности, если постепенно развивать государство, о звездах не приходится беспокоиться. Достаточно просто улучшать империю по всем фронтам, и они будут понемногу накапливаться.

Отметки эпохи дают славу — очки, которые определяют победителя по итогам партии. Их также можно зарабатывать за конкурентные действия: возведение чудес света, изучение определенных технологий и так далее. Пытаться накапливать славу быстрее конкурентов — первый вариант выигрыша. А второй — это уничтожение других империй военным путем. Победы через культуру, религию и науку в Humankind не предусмотрены, но развивать эти секторы все равно потребуется, ведь они помогут быстро получать звезды эпохи и двигаться вперед. Такой подход может не понравиться фанатам "Цивилизации", но в целом он неплохо смотрится в концепции игры. Единственное, что хочется отметить — отсутствие мотивации сохранять прежнюю культуру при переходе между эпохами. Прибавка в 10 процентов к славе не сравнится с бонусами от смены народа.

Экономика и наука

В Humankind захват территории происходит через строительство аванпостов. Их можно соорудить в свободном регионе, а потом превратить в город. Другой вариант — присоединить заставу к уже существующему поселению в качестве филии. Тогда аванпост автоматически превратится в город, но развивать его отдельно не получится. В нем будут строиться те же здания, что и в основном поселении региона. Присоединение застав просто ускоряет процесс, а также закрепляет земли за империей.

Пользоваться этой функцией придется, ведь в каждой державе есть лимит на города. Он увеличивается с помощью технологий и социальных институтов. Последние выступают аналогом законов: игроку каждый раз предлагают принять один из двух вариантов с определенными бонусами. Еще институты формируют общее политическое направление государства, которое тоже дает пассивные прибавки к определенным показателям.

Сильно превышать лимит на поселения нельзя, так как это отрицательно отразится на росте влияния — одном из пяти основных ресурсов в Humankind. Оно тратится на создание аванпостов, превращение их в города, принятие социальных институтов и другие важные дела. Накапливается влияние с помощью главной площади в каждом поселении и вспомогательных зданий.

Остальные четыре ресурса – это деньги, пища, производство и наука. С первыми все понятно: валюту можно тратить на мгновенное сооружение зданий и вербовку юнитов. Пища нужна для более активного прироста жителей в городах. Человеческие мощности — тоже важный показатель, ведь они распределяются в каждом поселении на добычу всех ресурсов, кроме влияния. Производство и наука отвечают за скорость постройки зданий и изучения технологий соответственно.

Сейчас в Humankind наблюдается легкий дисбаланс, так как выгоднее всего накапливать пищу и развивать либо армию, либо науку. Быстро выйти на приличный заработок денег слишком сложно, а производственные мощности можно компенсировать технологиями. Ставку на научный прогресс пока в целом тяжело перебить, поэтому игре не помешают правки.

Воинское дело

Сражения в Humankind перекочевали из серии Endless. Игрок формирует войско из определенного количества отрядов и нападает на врага. Затем идет расстановка юнитов на выделенной области шестиугольников, после которой начинается пошаговый бой. Самое важное в сражении — учитывать слабости юнитов и преимущества местности. Если направить колесницы с горы на лучников, то от последних останется только куча тел. Такие сражения выгодно выделяют Humankind на фоне Civilization и в целом обогащают концепцию.

С ведением войн связаны и дипломатические тонкости. Игрок может вступить в конфликт с другой империей только при наличии достаточного количества очков воинской поддержки. Они постепенно накапливаются на каждом ходу и выдаются за успешные боевые действия против врага. Этот же показатель влияет на исход конфликта в целом. Когда у одного из государств воинская поддержка снижается до нуля, народ захочет перемирия. Тогда победитель сможет заключить его на своих условиях, например, потребовать от побежденной стороны стать вассалом, выплатить деньги или отдать территории. Сколько условий удастся выдвинуть, тоже зависит от военной поддержки. Проигравшая сторона примет их все, так как у нее нет выбора. Концепция выглядит интересно, хотя и ощущается, что Humankind не поощряет затяжные войны. Уж больно выгодно в игре заключать мир, а не продолжать давить на соперника. Тем более что захваченные земли можно закрепить за своей державой только в договоре с побежденным противников.

Мирное развитие

Если же игрок не хочет воевать, то ему найдется чем заняться в Humankind. Стратегия Amplitude изобилует механиками, которые требуют регулярного вмешательства пользователя. На ранних этапах ему потребуется основать свою религию и возглавить ее, чтобы принимать догмы с полезными бонусами. Позицию лидера легко потерять, поэтому нужно строить святыни и следить за уровнем веры в державе.

С соседями всегда можно организовать торговлю. Достаточно построить на своих территориях рудники и добывать ресурсы: ценные и стратегические. Их несложно продать по выгодной стоимости и на собственных условиях. Если на карте попадается нейтральный город, игрок волен начать вкладывать в него влияние и деньги, чтобы потом мирным путем ассимилировать. А еще в Humankind каждые несколько ходов возникают случайные события. Участие в них дает приличные бонусы, но иногда можно столкнуться с непредвиденными последствиями: потерей ресурсов или кратковременным отрицательным эффектом.

Резюме

Humankind — достойная альтернатива Civilization. Игра смогла изменить знакомую концепцию и добавить в нее собственные идеи. Получился самобытный проект, который не стыдно рекомендовать поклонникам "Цивилизации". Amplitude осталось только поправить баланс, подтянуть искусственный интеллект, который ведет себя слишком пассивно и начать выпускать дополнительный контент. На текущий костяк Humankind можно навесить еще много интересных механик, так что в дальнейшем развитии стратегии мы не сомневаемся.

Оценка УНИАН: 8

Назар Степорук

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