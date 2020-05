Призрак в тылу монгольской армии. Разбор игры Ghost of Tsushima

Эксклюзивы PlayStation 4, которые создаются под патронажем Sony, всегда получают больше внимания в игровом сообществе, нежели другие проекты. Все потому, что такие произведения — это чаще всего крупнобюджетные блокбастеры от именитых разработчиков, ориентированные на одиночное прохождение. Сейчас издательства все реже выпускают похожие творения, из-за чего вес эксклюзивов PS4 постоянно растет. Скоро когорта игр от внутренних студий Sony пополнится еще одним занятным проектом — экшеном Ghost of Tsushima от команды Sucker Punch Productions, известной по серии inFamous.

С момента анонса на Paris Games Week 2017 разработчики неохотно делились информацией о своем произведении. До конца 2019 года игра обзавелась четырьмя трейлерами, в которых присутствовали лишь вкрапления геймплея. Релиз, изначально запланированный на 26 июня, приближался, и фанаты хотели увидеть полноценную демонстрацию Ghost of Tsushima. Однако потом нагрянула пандемия коронавируса и Sony сместила выход двух грядущих эксклюзивов — творения Sucker Punch и The Last of Us Part II. Через несколько недель японский платформодержатель объявил новые даты релиза собственных блокбастеров. Оказалось, Ghost of Tsushima «переехала» совсем недалеко — на 17 июля этого же года.

Геймплей Ghost of Tsushima

И вроде бы, новость радостная, но поклонники опять принялись утверждать, что еще не видели геймплея «Призрака Цусимы». Sony, судя по всему, обратила внимание на недовольство пользователей, так как на прошлой неделе провела полноценную демонстрацию игрового процесса Ghost of Tsushima. Мы посмотрели свежий 18-минутный ролик и изучили все опубликованные ранее материалы, чтобы получить как можно более точное представление об игре. Станет ли Ghost of Tsushima прорывом или же это очередной проходняк с открытым миром, каких сейчас полно? На этот вопрос мы и попытаемся дать ответ.

Самурайские принципы умерли

События проекта разворачиваются в 1274 году на острове Цусима, который подвергся атаке монгольской орды. Агрессоры приплыли на кораблях и высадились на пляже, где их попыталась остановить горстка самураев. В числе последних присутствовал главный герой по имени Дзин, а командовал войсками то ли его отец, то ли наставник. Защитники не смогли совладать с превосходящими силами врага и потерпели сокрушительное поражение. Протагонист попал в плен, где ему предложили заключить сделку и стать на сторону монголов, однако гордый самурай отказался. Сколько Дзин пробыл в заключении – неизвестно, но ему удалось каким-то образом сбежать. Теперь главный герой жаждет отомстить агрессорам и заставить их предводителя, Котун Кана, страдать. Он готов отбросить все самурайские принципы ради достижения своей цели, о чем заявляет в одном из разговоров.

Судя по опубликованным материалам, сюжет в Ghost of Tsushima создан так, чтобы стать одной из лучших частей игры. Пользователей ждут постановочные сцены, заставки и разнообразные задания, в том числе, с непредсказуемым исходом. Например, в трейлере с Е3 2018 показано, как Дзин встречает женщину-союзницу Масако и вместе с ней отправляется спасать некоего монаха. Он нужен сопротивлению, а борьба с агрессорами, как понятно из завязки, станет центральной темой повествования. Когда пленника удалось спасти, Масако внезапно решила его убить. По словам женщины, в прошлом монах предал ее клан, и теперь пришел час расплаты. Между недавними союзниками завязалась дуэль, из которой Дзин вышел победителем. Однако главный герой не стал убивать соратницу, а отдал ей меч, чтобы вместе вступить в сражение против прибывшего подкрепления монголов.

Сейчас сложно сказать, будет ли сюжет в Ghost of Tsushima таким же первоклассным, как в The Witcher 3: Wild Hunt или последней God of War. Однако Sucker Punch точно попытается представить интересную историю, что прослеживается в кадрах нескольких трейлеров. Если присмотреться, то в отдельные моменты из роликов можно увидеть погоню, драку в окружении врагов, столкновения с монгольскими предводителями, разнообразных соратников Дзина и так далее. А вот глубоких смыслов от повествования Ghost of Tsushima ждать не стоит — наверняка разработчики представят классический сюжет о борьбе за благое дело и покажут постепенную трансформацию главного героя под давлением личных переживаний и стремлений. Монголы станут абсолютным злом, которое вторглось в быт обычных японцев и отняло много ни в чем неповинных жизней. Как говорится, цель ясна – вперед на амбразуры.

Иммерсивная навигация

При прохождении Ghost of Tsushima игроки будут путешествовать по открытому миру Цусимы, и с ним связано несколько особенностей. В проекте Sucker Punch полностью отсутствуют маркеры, а ориентироваться на местности придется по визуальным элементам. У пользователей будет карта, где отмечены сюжетные миссии и области интереса в виде знаков вопроса. На них можно поставить указатель, но в мире игры он не появится, как это часто происходит в других похожих проектах. Вместо маркеров, мешающих погружению, в Ghost of Tsushima ориентироваться поможет ветер. Главный герой способен призвать воздушный поток, и тот укажет, в каком направлении двигаться, чтобы достичь ранее отмеченной точки на карте.

В мире проекта, как заявляют разработчики, также присутствует множество скрытых мест с разными активностями. Добираться до них придется тоже весьма нетривиальными способами: игрок должен руководствоваться такими визуальными элементами, как столпы дыма, деревья необычной формы и маршруты животных. Например, если в путешествии к Дзину близко подлетела красивая птица, то лучше последовать за ней, и тогда появится шанс обнаружить интересную локацию или всякие полезности. А лисы будут приводить к специальным алтарям, позволяющим открывать дополнительные ячейки оберегов. Эти механики навигации должны работать на погружение, как и почти полное отсутствие интерфейса — на экране отображаются лишь желтые ячейки, о которых поговорим позже, и полоска здоровья.

Открытая территория острова усыпана разными местами и включает всякие формы рельефа. Здесь встречаются густые леса, бамбуковые заросли, скалы, холмы и равнины, укрытые растениями. В плане строений разнообразия тоже хватает: храмы с беженцами, полуразрушенные лагеря, часовни, алтари, захваченные фермы, небольшие поселения и так далее.

Путешествовать по территории Цусимы предстоит на лошади, которая призывается свистом, только зовут ее Нобу, а не Плотва. Мир, вроде бы, старается имитировать жизнь, но получается слабовато — в последней 18-минутной геймплейной демонстрации зрителям показали только животных, которые убегают от коня, и нападение медведя на жителей в качестве случайного события.

Куда же без уныния

Здесь пора бы вспомнить о дополнительных активностях, ведь в играх с открытым миром сюжет принято оставлять на сладкое. И вот со второстепенными занятиями ситуация, судя по опубликованным на текущий момент материалам, обстоит печально. В последнем ролике по Ghost of Tsushima разработчики показали, как Дзин зачищает аванпосты, собирает ресурсы и прочие полезные предметы, молится у алтарей и находит «столбы чести», предназначение которых пока неизвестно. Недавняя демонстрация игры также включает момент, когда главный герой прибывает на захваченную монголами ферму. Затем на экране появляется задание и дополнительная цель к нему — спасти трех заложников и убить семь врагов без лечения соответственно. Получается, в областях интереса будут задания типа «принеси–убей», а в скрытых местах, куда прибываешь с помощью визуальных ориентиров, обычно находишь лишь какую-то полезность. И ведь все это можно описать единственным словом «гринд» и добавить приставку «по канонам Ubisoft».

Ни в одном из трейлеров Ghost of Tsushima не было и намека, что в проекте реализованы интересные второстепенные задания. Речь даже не о проработанных и масштабных цепочках побочных миссий, как в том же The Witcher 3: Wild Hunt. Творение Sucker Punch также вряд ли сможет порадовать чем-то, напоминающим поручения гномов-кузнецов из God of War. По крайней мере, в существующих материалах все исследование мира сводится к банальному гринду и паркуру, который будет использоваться при прохождении. Дзин способен карабкаться по уступам, залезать на здания, применять крюк-кошку в заранее подготовленных местах (они отмечены специальным значком) и так далее. Такого количества акробатики, как в Assassin's Creed ждать не стоит, ведь строений в мире Ghost of Tsushima значительно меньше, а главный герой не умеет ловко прыгать с одного дерева на другое. И все же о вертикальном геймплее нельзя не упомянуть, ведь он помогает в битвах, особенно если выбрать скрытное прохождение.

Гордый самурай или бесчестный призрак

Вот и пришел черед рассказать о еще одном большом пласте игры — боевой системе. В грядущем эксклюзиве пользователи смогут выбрать путь самурая или призрака. Первый предусматривает открытые сражения против разных врагов с применением дуэлей. Джин способен вызвать любого недруга на поединок, в котором будет применять специальную технику иайдо для нанесения молниеносных ударов в контратаке. Когда начинается стычка такого типа, Джин почти мгновенно достает из ножен катану, служащую основным оружием, и совершает выпад. Если все сделать правильно, то с помощью одной атаки главный герой отправит противника в иной мир. Во время дуэлей можно совершать цепочки ударов по технике иайдо, чтобы убивать толпу близстоящих монголов.

Когда дело доходит до обычных противостояний, а не самурайских поединков, в ход идут стойки. Судя по последней демонстрации Ghost of Tsushima, их всего три, и каждая подходит для сражений с конкретным типом воинов. Монголы, кстати, носят разную экипировку, которая определяет их стиль боя. При прохождении игры пользователи встретятся с мечниками, копьеносцами, лучниками, щитоносцами и полководцами. Последние, вероятнее всего, станут эдакими мини-боссами, которых нельзя убить одним ударом, даже если подкрасться сзади. Выбрав нужную стойку, геймер должен реагировать на действия противников и наступать. Для этого необходимо использовать обычные выпады, контратаки, блоки и отражать стрелы. Отдельно следует выделить возможность пробивать защиту серией ударов, после чего враг начинает бездействовать в течение нескольких мгновений. А та самая вторая шкала, о которой упоминалось выше, позволяет нажатием клавиш L1 + R1 сделать резкий рывок с мгновенным умерщвлением недруга. Она обозначена желтыми кружочками и заполняется в дуэлях.

Со скрытными убийствами дела обстоят иначе, хотя и здесь количество механик впечатляет. Если Дзин захочет действовать по-тихому, то ему придется дождаться ночи, перед тем как вступать в схватку на вражеской территории. В Ghost of Tsushima, кстати, разработчики реализовали суточный цикл и смену времен года — события, если верить трейлеру с TGA 2019, будут происходить даже зимой. Выбрав стиль призрака, игрок сможет использовать два разных лука, стрелы со всякими наконечниками, например, огненными, отвлечение с помощью фейерверков и камней, пороховые снаряды, дымовые бомбы и кунаи, которые можно бросать несколько штук за раз в ближайшие цели. Арсенал впечатляющий, но и на этом особенности стелса не заканчиваются, ведь в игре можно совершать скрытные убийства сразу нескольких противников. Для этого нужно взобраться на возвышенность рядом с врагами и активировать «цепочку убийств». Дзин убьет первого монгола, после чего включится замедление времени и появится окно для устранения второго. Цикл можно повторять столько раз, сколько потребуется для умерщвления находящихся рядом врагов.

При использовании стиля призрака игроки смогут вооружиться еще одной механикой — устрашением. Работает она, по сути, в пассивном режиме: враги в определенный момент прохождения начнут бояться главного героя и убегать или падать на землю, завидев его. Когда монгола охватывает ужас, протагонисту остается только подойти к нему и выполнить красочное добивание. Навык устрашение станет одним из многих, которые обретет Дзин при повышении известности, отображаемой на шкале «Легенда о призраке». Она показывает, насколько сильно протагонист прославился среди монголов благодаря своей партизанской деятельности. Когда в Ghost of Tsushima включаешь карту, в правом верхнем углу присутствует та самая шкала известности. Чем чаще Дзин заявляет о себе, тем шире становится арсенал способностей двух условных классов — призрака и самурая.

Выбор стиля прохождения также будет отражаться на экипировке. Стандартная прокачка в проекте Sucker Punch, судя по всему, отсутствует, а доспехи помогут усилить конкретные стороны центрального персонажа. Для открытых боев лучше выбирать тяжелые пластинчатые доспехи, а для стелса придется надевать легкую броню. Экипировка и расходуемые предметы создаются с помощью собираемых ресурсов. А еще пользовать сможет снаряжать обереги омамори — талисманы, дающие определенные прибавки. Слоты, куда они вставляются, открываются с помощью алтарей, к которым приводят лисы. Собственное снаряжение можно кастомизировать, если собирать цветы и создавать из них косметические украшения.

Похоже, даунгрейд

И последним аспектом, который хочется затронуть в разговоре о Ghost of Tsushima, станет графика. Здесь обойдемся короткими заметками, так как судить о визуальной составляющей по роликам с YouTube — дело довольно бесполезное. Однако стоит заметить, что первые трейлеры игры показывали множество качественных эффектов и графику едва ли не запредельного уровня. Например, шелест листвы под порывами ветра и грязь, вылетающая из-под копыт лошади, вызывали неподдельный восторг у ценителей качественной картинки. В последней демонстрации мир выглядит все еще красиво, но многие визуальные аспекты подверглись даунгрейду. Это видно по дальности прорисовки, теням и текстурам окружения. Но, опять же, судить о визуальной составляющей нужно после того, как запустишь Ghost of Tsushima на своей PS4. С анимациями в игре тоже не все гладко: в сражениях присутствует красочная хореография, сочные добивания с отрезанием конечностей, вырыванием кадыка и хлещущей во все стороны кровью. Но вот когда главный герой скачет на коне и собирает на ходу ресурсы, то даже не делает движения рукой.

Предварительные итоги

По итогу, Ghost of Tsushima выглядит как минимум интересным проектом с крепкой концепцией и несколькими любопытными нововведениями. Открытый мир в игре красивый, наполненный привлекательными, с визуальной точки зрения, местами. Но вот выглядит он пустовато. Система навигации станет безусловным плюсом, который поможет погрузиться в мир средневековой Японии. Зато дополнительные активности, судя по всему, будут скучными и завязанными на гринде. Сражения сейчас выглядят увлекательными и разнообразными, учитывая количество возможностей и механик. Если бои не будут приедаться, и Sucker Punch не подкачает с сюжетом, то Ghost of Tsushima станет одной из лучших игр года. Купить ее можно будет хотя бы ради основной истории, стелса, самурайских дуэлей и путешествий на коне среди красивых пейзажей.

Назар Степорук