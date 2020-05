Эксперимент удался. Лучшие жанровые спин-оффы успешных игровых серий

Перед производством любой видеоигры разработчики определяют ее жанр. Это позволит понять, в каком направлении двигаться и сузит круг геймплейных механик, которые можно внедрить в проект. Дальше следует долгий процесс разработки, рекламная кампания перед релизом и старт продаж — один из самых волнующих моментов для любой студии. Хорошо, если на дворе карантин, а голодные до свежих игр геймеры сидят у мониторов, в надежде окунуться в новый виртуальный мир. Плохо, когда приходится конкурировать с другими успешными проектами. Но если игра все же соберет хорошие отзывы и быстро окупит себя, то на ее основе можно создать целую франшизу. Будущий сиквел обязательно привлечет внимание большой аудитории и, соответственно, принесет возросшую по сравнению с оригиналом прибыль.

Однако процесс разработки второй и последующих частей тоже не назовешь легким. Авторы должны соблюдать заложенные ранее каноны и реализовывать точечные нововведения для улучшения общей концепции. Такой подход позволяет более-менее удовлетворить фанатов, поэтому он пользуется наибольшей популярностью в индустрии. Хотя иногда разработчики все же решаются на эксперименты и сильно меняют концепцию. Но даже в этом случае будущая игра должна обладать основными чертами серии. Например, DOOM Eternal во многом отошла от канонов перезапуска 2016 года, но осталась «мясным» шутером с быстрым темпом стрельбы, замкнутыми аренами и множеством разнообразных врагов. Жанр входит в число параметров, которые ну никак нельзя менять при создании очередного продолжения успешной игры. Если пойти на такой шаг, можно вызвать гнев аудитории, который, в свою очередь, приведет к провалу в продажах.

Gears теперь тактика!

Именно поэтому в рамках основной серии жанровые черты всегда кочуют из предыдущего проекта в следующий. Однако это правило могут проигнорировать по двум причинам: во-первых, привлечь к франшизе новую аудиторию, во-вторых, прощупать рынок и посмотреть итоговый результат. Конечно, иногда у авторов попросту появляется интересная творческая идея, которую поддерживает издатель, но такие случаи единичны. Игровая индустрия — это сначала бизнес, а потом уже искусство.

Создание такого жанрового спин-оффа, в принципе, рискованный шаг, но он может себя оправдать. Недавно это доказала Gears Tactics — тактическая стратегия, события которой разворачиваются в знаменитой вселенной бодрых шутеров Gears of War. Проект вышел совсем недавно, однако уже успел получить много хвалебных отзывов. Пользователи отмечают, что в творении Splash Damage реализованы чуть ли не лучшие сражения среди всех игр жанра. Авторы создали множество противников со своими сильными и слабыми сторонами, разнообразные локации и великолепных боссов. Последние натурально бросают вызов навыкам пользователей и заставляют тщательно продумывать стратегию действий. А еще Gears Tactics способна похвастаться дорого сделанными и красочными заставками, что большая редкость для упомянутого жанра.

Среди минусов игры журналисты и геймеры отметили почти полное отсутствие стратегической части с управлением группой и обустройством штаба. Впрочем, получать наслаждение от прохождения это нисколько не мешает. Отсюда напрашивается вывод, что Gears Tactics стала успешным жанровым ответвлением серии Gears и, возможно, в будущем получит сиквел. Глядя на достижения творения Splash Damage, УНИАН заинтересовался вопросом: а сколько, вообще, появлялось качественных ответвлений успешных серий? Мы погрузились в тему и теперь готовы подробно рассказать о лучших видеоигровых спин-оффах.

Для любителей подумать

Чтобы далеко не отходить от жанра тактических стратегий, упомянем Final Fantasy Tactics. Игра вышла в конце 90-х годов ХХ века и сумела удивить многих фанатов серии. Вместо стандартных сражений на одном экране, в проекте присутствовали бои в пошаговом режиме с очередностью действий и применением разнообразных умений. Каждый герой, а их в Final Fantasy Tactics невероятное количество, обладает собственным набором параметров и уникальными умениями. Отталкиваясь от них, игрок формирует партию и отправляется проходить задания, попутно исследуя мир. В боях группа зарабатывает опыт, который тратится при прокачке профессии — местного аналога класса.

С системой прогрессии в Final Fantasy Tactics связано много разных особенностей. К примеру, для создания боеспособной партии необходимо освоиться со слотами навыков и правильно подобрать соратников, комбинируя профессии персонажей. В общем, игра предлагала раздолье возможностей для любителей экспериментировать с созданием команды. Остальные особенности FF в Tactics оставили нетронутыми. Никуда не пропали случайные битвы на локациях, диалоги между персонажами и разнообразные секреты. Благодаря такой удачной смене жанра проект получил много положительных отзывов и отлично продался в Японии. Странно, что финансовые показатели не мотивировали Squaresoft (современная Square Enix) запустить отдельную линейку с подзаголовком Tactics в рамках основной серии.

Еще одна стратегия, но уже не тактическая стала успешным спин-оффом Halo. Речь о Halo Wars, при разработке которой Ensemble Studios пошла самым простым путем. Она взяла все правила основной линейки и посадила их на стратегические рельсы. Получилось весьма неплохо — 82 балла на основе 92 рецензий на Metacritic не дадут соврать. По сюжету Halo Wars пользователи становятся посланцами Космического Командования Объединенных Наций и отправляются на далекую планету, где Ковенант ведет странную деятельность. После прибытия игроки начинают проходить миссии, сражаясь с вражеской фракцией. Каждая сторона конфликта имеет свои особенности, уникальные войска и постройки. Возглавляет армию лидер — герой с определенным набором навыков. Карты тоже влияют на стратегию ведения битв, так как заставляют учитывать ландшафт и расположение важных точек. В общем, получился добротный спин-офф, который показал все великолепие вселенной Halo. Игра, судя по всему, неплохо продалась, ведь иначе она вряд ли бы обзавелась сиквелом.

Гоночное великолепие

От стратегий и тактик переходим сразу к двум аркадным гонкам — Mario Kart и Crash Team Racing. Первая стала самостоятельной франшизой и продолжает пользоваться невероятной популярностью среди фанатов Nintendo. Переиздание восьмой части на Switch продалось тиражом более 20 миллионов копий, переплюнув даже The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Smash Bros. Ultimate. Что касается Crash Team Racing, то она и близко не подошла к таким показателям. Зато ее прошлогодний ремейк с подзаголовком Nitro-Fueled получил хорошие отзывы и продолжает пользоваться популярностью среди определенной части геймеров. К нему регулярно выходят контентные добавки, а Activision никогда бы не занималась поддержкой убыточного проекта.

Суть Mario Kart и Crash Team Racing почти одинаковая — игроки выбирают персонажа, машину и соревнуются в аркадных заездах, напоминающих картинг. Оба творения могут похвастаться множеством оригинальных треков, несложным управлением болидами и безудержным весельем. Единственным весомым различием между ними выступает механика накопления нитро в Crash Team Racing, из-за чего проект немного сложнее в освоении. Но что более интересно, обе игры стали ответвлениями от популярных франшиз платформеров. Их пример словно кричит другим разработчикам: «не нужно бояться экспериментов!». Главное понять, какой еще жанр может быть близок фанатам серии и вооружиться им при создании спин-оффа. Таким правилом, судя по всему, воспользовались авторы из Playground Games, когда приступили к разработке Forza Horizon.

Эта франшиза родилась из желания сделать более аркадную Forza Motorsport, но с таким же высоким качеством исполнения. Все потому, что сложные автомобильные симуляторы не способны привлечь массовую аудиторию. А вот Horizon отлично справилась с этой задачей, и сейчас четвертая часть серии считается эталоном среди аркадных гонок. Таких вершин удалось достичь благодаря большому количеству разной техники, открытому миру с кучей интересных активностей и грамотному балансу сложности. Forza Horizon 4 также отметилась наличием ИИ, который записывает заезды игроков и создает их копии, становящиеся соперниками для других реальных пользователей. Благодаря этому новшеству в игре нет ощущения, что в оффлайн-режиме соревнуешься с обычными ботами. В результате Forza Horizon стала более популярной, чем Forza Motorsport — спин-офф превзошел основную серию. Впрочем, как показывает история индустрии, это неединичный случай.

В 2002 году на Nintendo GameCube вышел боевик Metroid Prime. Он вырос из серии двухмерных сайд-скроллеров, но сохранил ее главные особенности. В список входит обилие секретов, открытие новых путей на карте с помощью полученных умений, разнообразие врагов и так далее. Однако в Prime появилось больше экшена и интересных сражений вместо платформинга. Это подкупило аудиторию, благодаря чему Nintendo отказалась от старой концепции и начала развивать линейку спин-оффов. Теперь, когда слышишь слово «Metroid», сразу вспоминаешь о трехмерных шутерах, а не старых сайд-скроллерах. Остается только дождаться четвертой части, которую Nintendo все никак не соберется выпустить и посмотреть на будущее бренда.

Знаковые ответвления

Forza Horizon и Metroid Prime, безусловно, добились больших успехов и превзошли серии, благодаря которым родились на свет. Но их достижения меркнут перед величием World of Warcraft. Да, легендарная MMORPG от Blizzard тоже изначально задумывалась в качестве спин-оффа серии классических стратегий. Разработчики после релиза WoW хотели взяться за Warcraft 4, но планы резко изменились. Возможность создать собственного персонажа и исследовать Азерот сильно понравилась пользователям. С момента запуска в 2004 году аудитория World of Warcraft непрерывно росла и в 2008-м достигла отметки 10 миллионов игроков. Естественно, Blizzard начала заниматься активной поддержкой проекта и отказалась от производства Warcraft 4. На текущий момент позиции легендарной MMORPG на рынке уже не такие прочные, но она остается лидером в своем жанре и все еще приносит баснословный доход. Последнее расширение, Battle for Azeroth, получилось крайне спорным, но даже оно не заставило преданных фанатов покинуть родной и уютный мир «Военного ремесла».

И раз уж речь зашла о культовых играх, пора вспомнить Portal — великолепную дилогию головоломок, которая разрабатывалась в качестве спин-оффа Half-Life. Если не погружаться в сюжет и вселенную серии, то она кажется вполне самодостаточной. Однако фанаты давно выяснили, что события Portal разворачиваются в Лаборатории исследования природы порталов. Она располагалась в городе Кливленде и конкурировала со знаменитым научным комплексом «Черная Меза». В попытках угнаться за соперником руководители Лаборатории позволили разумному компьютеру GLaDOS выйти из-под контроля. С дальнейшей деятельностью этого ИИ знакомы все, кто проходил две части Portal.

Пользователям серия понравилась благодаря наличию очень необычных, сложных и интересных головоломок. Они решаются с помощью расстановки порталов и использования отдельных вспомогательных предметов. При прохождении также необходимо учитывать законы физики, ведь они лежат в основе части загадок. Разработчики очень грамотно выстроили кривую сложности в обоих проектах серии, благодаря чему в мир Portal легко погрузиться. А еще они отлично потрудились над дизайном локаций, который часто помогает скрыть от игрока правильное решение.

Забудь о стелсе и руби врагов

А напоследок вспомним о Metal Gear Rising: Revengeance — великолепном слешере от Platinum Games. Как несложно догадаться из названия, проект стал ответвлением серии Metal Gear Solid, которую геймерам подарил гениальный Хидео Кодзима. В эту франшизу до релиза Revengeance входили исключительно стелс-экшены со сложными сюжетами и многообразием геймплейных механик. Platinum Games же в своем спин-оффе сделала главным героем Райдена, а не Снейка, вооружила его мечом и реализовала возможность разрезать чуть ли не любой объект окружения с помощью оружия главного героя. К этим основным особенностям проекта можно добавить присутствие множества комбинаций атак и большое разнообразие врагов. В результате Metal Gear Rising: Revengeance очень отличалась от MGS, но сумела найти свою аудитории. Критики и обычные пользователи оценили игру в среднем на 8 баллов. Это отличный показатель, учитывая жанровые отличия от оригинала.

Назар Степорук