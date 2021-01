Худшее впереди: 2021 год может стать большим разочарованием для геймеров

Далеко не все проблемы остались в 2020-м. Новый год может сильно разочаровать любителей видеоигр. Громкие скандалы, смена поколений консолей и коронавирус не лучшим образом повлияли на будущие релизы. Чего ждать геймерам в этом году – читайте в нашем материале.

В начале года легко поддаться эйфории по поводу грядущих игр. Тем более, что 2020-й был действительно богат на крутые релизы. Весной не умолкали разговоры про Animal Crossing и Doom Eternal, летом все обсуждали The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, осенью только ленивый не играл в Fall Guys и Among Us, а в декабре состоялся неоднозначный, но очень громкий релиз Cyberpunk 2077. И это мы еще не упомянули другие крепкие тайтлы вроде Hades или целой россыпи ремейков – от Final Fantasy VII до Demon’s Souls.

Однако 2021 год будет не таким по самым разным причинам. О них мы и поговорим в этой статье.

Чудо отменяется

Горький опыт Cyberpunk 2077 наглядно показал, что завышенные ожидания ни к чему хорошему не приводят. Сейчас CD Projekt RED старается всячески исправить свою игру патчами и отбивается от судебных исков со стороны инвесторов. Но несмотря на это, было здорово наблюдать за ажиотажем вокруг экшен-RPG от польской студии. Создавалось ощущение праздника, которое распространялось среди аудитории похлеще любого вируса. Каждая новость приводила к рассуждениям и спорам на сотни комментариев. Вот только продолжения банкета не будет. В ближайшие месяцы не выйдет ни одна игра, которую ждут так же, как в свое время Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 или Assassin's Creed Origins.

Здесь можно возразить, мол, Santa Monica Studio готовится выпустить God of War Ragnarok, но аргумент не принимается. Продолжение приключений Кратоса и Атрея не вызовет столь бурных эмоций, как перезапуск 2018 года. Тогда пользователи были на взводе, ведь возвращалась знаменитая франшиза, да еще и в новом обличии. А когда игра «выстрелила» и обзавелась тысячами восторженных отзывов, все сразу поняли: будет сиквел. Вот поэтому анонс God of War Ragnarok и не стал откровением — его поддержали, скажем так, умеренными аплодисментами. Люди просто ожидают качественной игры по лекалам предыдущей части с несколькими улучшениями в отдельных деталях. И этого уже будет достаточно, чтобы аудитория тепло приняла проект.

По сути, на Ragnarok заблаговременно налепили бирку «крутой блокбастер, с которым и так все понятно». Мы же считаем, что Santa Monica Studio подготовит несколько сюжетных и геймплейных сюрпризов, но говорить о них будут после релиза. Однако ждать его в этом году не стоит. У игры до сих пор нет ни одного внятного трейлера – короткий тизер с одним логотипом не в счет. К тому же студия все еще принимает на работу различных сотрудников – от саунд-дизайнеров до актеров озвучки. Это говорит о том, что производство игры еще идет полным ходом.

И если продолжение God of War переедет на следующий год, то каких громких хитов ждать в 2021-м?

Где все блокбастеры?

Ну да ладно – нет одной всемирно ожидаемой игры, так может по количеству крепких блокбастеров 2021 год сможет удовлетворить аудиторию? К сожалению, тоже нет. Шутка ли, но до апреля самым громким релизом будет Returnal — PS5-эксклюзив второго эшелона. По крайней мере, так обстоят дела на текущий момент. Выйдут еще Hitman 3 и Kena: Bridge of Spirits, однако это не ААА-проекты. Получается, первые три месяца мы сидим без блокбастеров, согласно календарю релизов.

Дальше дела пойдут вверх, но не то чтобы сильно. Весной выйдут Far Cry 6 и Resident Evil Village, если верить утечкам. А во второй половине года (или немного раньше) компанию им составят Gotham Knights, Battlefield 6, Hogwarts Legacy, Horizon: Forbidden West и Halo Infinite. И это едва ли не все ААА-проекты, которые должны появиться в 2021 году. Причем, как показывает практика, не каждый из них отметится высоким качеством. Сейчас можно не сомневаться лишь в Resident Evil Village и Horizon: Forbidden West, над которыми трудятся мастера из Capcom и Guerrilla Games. О Hogwarts Legacy и Battlefield 6 пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы, а Halo Infinite и Gotham Knights вызывают вопросы. Два последних проекта могут запросто провалиться, ведь их демонстрации были встречены неоднозначно.

И отдельное слово посвятим эксклюзивам Sony. Японская компания заявила пять крупных проектов от своих внутренних студий на 2021 год. По сути, она должна выпускать игры с промежутком в 2-3 месяца, а это будет сложно. Нам кажется, что какие-то релизы переедут на 2022-й, и в их число легко может войти God of War Ragnarok, представленная кратким тизером.

Спасение через страдания

Исправить плачевную ситуацию с блокбастерами могут игры, которые имеют неплохие шансы выйти в 2021 году, но их даты пока не раскрываются. Первая из этого списка — Elden Ring от FromSoftware и Хидетаки Миядзаки. Проект назвали самым ожидаемым в рамках The Game Awards 2020, а тем временем инсайдеры утверждают, что его разработка находится на финальной стадии. Если новая игра от создателей знаменитой серии Dark Sous выйдет в ближайшие двенадцать месяцев, то 2021-й уже не будет казаться таким бедным на качественные блокбастеры.

Еще один «спаситель» может поступить из Польши, а если точнее – из студии Techland. Коллектив продолжает трудиться над Dying Light 2, которая заявлена, как очень амбициозная игра. Правда, новости о ней уже давно не поступали, да и в студии творятся странные дела. После скандала с Крисом Авеллоном у создателей наверняка возникли трудности с проработкой ролевой системы и матрицы выборов. Справились ли они с ними, пока неизвестно. Нам же остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Ну и напоследок давайте помечтаем о релизе Starfield. Это уже совсем фантастика, но небезосновательная, ведь поступали некие инсайды, да и профили сотрудников Bethesda Game Studios на LinkedIn намекают на то, что разработка близка к завершению. Плюс ко всему, полноценные показы игр студии проходят лишь за несколько месяцев до релиза, поэтому информационное затишье вокруг Starfield ничего не значит.

Главные проблемы

В 2021 году из крупных издателей только Sony планирует бомбить аудиторию играми. Оно и не странно, ведь компании нужно продавать PS5 и опередить Microsoft, пока та налаживает работу внутренних студий и сосредоточена на продвижении Xbox Games Pass. Еще WB Games активизировалась, но это лишь по той причине, что пришло время. Команды издательства завершают работу над своими проектами, и пора их выпускать. Остальные же компании не спешат выкладывать карты на стол, а причина тому — переходной период.

Сейчас идет постепенная смена поколений, когда у PS5, Xbox Series X и Series S еще слишком маленькая аудитория и приходится учитывать PS4 и Xbox One, хотя всем надоело работать с устаревшим железом. Ситуация усугубилась ограниченными поставками из-за пандемии и деятельностью перекупщиков. И пока что неизвестно, когда платформодержатели смогут удовлетворить колоссальный спрос. В таких условиях попросту невыгодно выпускать прорывные проекты, ориентированные на новые приставки — продажи будут слишком маленькими. Вот и получается, что большинство ААА-игр 2021 года — это осторожные продолжения знаменитых франшиз с узнаваемыми элементами и не самой выдающейся графикой, которую потянут PS4 и Xbox One.

Кстати, о пандемии. Она никуда не делась и продолжает оказывать влияние на игровую индустрию. Компании постепенно оптимизируют процессы и налаживают работу из дома, но это имеет свои последствия. Баги в Cyberpunk 2077 как раз одно из них, ведь в условиях изоляции разработчики не рискнули отправлять проект на тестирование сторонним командам. А внутренних проверок было слишком мало, и в результате релиз получился крайне сырым. Пандемия добавляет сложностей и в планирование, из-за чего многие игры переносятся. Такая судьба уже постигла ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, Far Cry 6 и даже Pragmata, которая переехала с 2022 года на 2023. Казалось бы, до релиза еще далеко, но Capcom уже решила перестраховаться. И именно поэтому особо рассчитывать на заявленные даты релиза проектов не рекомендуется.

Время для чего-то нового

Так что же получается: игр нет? Совсем наоборот. 2021 год станет разочарованием для тех, кто ждет релизов формата The Last of Us Part II и Cyberpunk 2077. А вот интересных проектов меньших масштабов будет немало. Arkane Studios выпустит занятный шутер Deathloop, фанатов Left 4 Dead наверняка порадует Back 4 Blood, а если захочется ураганной динамики, то стоит взять на карандаш Shadow Warrior 3. А я, как любитель концептуального инди, очень жду Stray, Twelve Minutes и It Takes Two. Плюс ко всему аудитория Steam обязательно откопает несколько проектов, которые станут внезапными хитами.

В 2021 году геймерам как никогда важно расширить кругозор и не зацикливаться на блокбастерах. Если почаще заглядывать в категории В или инди, то, возможно, ближайшие двенадцать месяцев не покажутся разочарованием. Мы же в УНИАН продолжим рассказывать обо всех грядущих играх в обзорах, новостях и спецматериалах.

Назар Степорук

