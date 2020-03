Как коронавирус повлиял на игровую индустрию

Как только пандемия коронавируса обрушилась на мир, заставив многих людей остаться дома, показатели сетевых игр поползли вверх. Так, к примеру, шутер CS:GO впервые в своей истории достиг отметки в миллион игроков онлайн. Также хорошие показатели онлайна наблюдаются у Dota 2 и «королевской битвы» – PUBG.

Кроме того, на прошлой неделе впечатляющие результаты показал цифровой магазин игр и платформа для геймеров – Steam. Сервис установил новый рекорд по количеству игроков онлайн – в различные проекты играли 19 миллионов 728 тысяч человек одновременно.

График ниже показывает совершенно удивительную вещь. Это рост цены на смайлик, изображающий туалетную бумагу из Crappy Day Enhanced Edition.

Как только грянул карантин, геймеры кинулись скупать виртуальную туалетную бумагу. На момент написания публикации, за один лот в Steam просят 18 долларов. И это - еще раз - за картинку с туалетной бумагой! А что говорить об огромном количестве игр, которые геймеры приобрели, так как у них появилось больше свободного времени, чтобы играть.

Создается впечатление, что гейминдустрия не только не пострадала от коронавируса, но и выиграла. Однако это не совсем так.

Никакого киберспорта и выставок

Первыми, кто почувствовал удар от эпидемии коронавируса, стали кибеспортсмены. Изначально это коснулось только Китая, где были отменены матчи Overwatch League, финал WESG Asia-Pacific Finals по игре CS:GO, а также турниры League of Legends Pacific Championship, Pokemon Video Game Championships и многие другие. Но, вслед за распространением коронавируса по миру, в других странах также стали отменять киберспортивные чемпионаты. К примеру, в США был отменен первый мейджор по Apex Legends, а заключительный этап польского турнира по CS:GO – IEM Katowice 2020 прошел при пустых трибунах Spodek Arena. Дошло до того, что под угрозой оказался главный турнир по Dota 2 – The International 2020, который должен пройти с 18 по 23 августа на 85-метровой арене Ericsson Globe в Стокгольме. Теперь организаторы будут решать, отменять ли мероприятие или же проводить его без зрителей.

Невозможность собрать много людей в одном месте из-за пандемии COVID-19 привело еще и к отмене игровых выставок. И больше всех пострадала E3 2020, которая должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня.

Выставка потребительской электроники E3 – это одно из важнейших ежегодных событий в мире гейминга. Именно там разработчики стараются анонсировать свои будущие игры, геймерские девайсы и прочие проекты. И речь не только о трейлерах на большом экране. Зачастую, издатели и разработчики устраивают целое шоу. Так, к примеру, после скандального ухода из Konami, в 2016 году Хидео Кодзима триумфально появился на сцене Sony и объявил на весь мир о Death Stranding. В прошлом году на конференции Microsoft на E3 про игру Cyberpunk 2077 рассказывал Киану Ривз. Даже те, кто смотрит выставку в трансляции, воспринимают E3, как праздник.

Хидео Кодзима на E3 2016

В этом месяце, из-за эпидемии коронавируса, организаторы E3 2020 вынуждены были отменить мероприятие – впервые за 25-летнюю историю выставки.

В свою очередь, в Киеве ежегодный игровой фестиваль WEGAME был перенесен с апреля на июнь.

Единственными оптимистами в этой ситуации оказались организаторы Gamescom 2020. Крупнейшая игровая выставка Европы пройдет в августе в Кельне. Видимо, организаторы ожидают, что к тому моменту пандемия закончится и потому заявили, что подготовка к ивенту идет полным ходом. И это при том, что власти Кельна запретили проводить мероприятия численностью более тысячи человек. А только в прошлом году Gamescom посетило свыше 373 тысяч человек.

«Здоровье всех посетителей и партнеров выставки – наш главный приоритет. Мы будем следовать рекомендациям ответственных органов власти в отношении крупных событий, оценивать их на ежедневной основе и принимать наши решения после тщательного рассмотрения. Подготовка к Gamescom 2020 продолжается в соответствии с планами к намеченной дате», – сообщили организаторы выставки.

Кстати, похожую речь, незадолго до отмены, говорили и организаторы E3 2020.

Еще одно последствие пандемии коронавируса геймеры почувствуют значительно позже. Фильмы и сериалы по играм переносятся из-за отмененных съемок. Как, к примеру, это случилось с экранизацией Uncharted и вторым сезоном сериала «Ведьмак», где даже пришлось дезинфицировать съемочную площадку, поскольку один из актеров заболел коронавирусом.

Без свежих релизов

Самое неочевидное – из-за пандемии коронавируса разработчики могут начать переносить даты релизов новых игр. И хоть многие давно привыкли приобретать игры на интернет-площадках, физические копии, то есть диски, составляют еще значительную часть продаж, особенно на консольном рынке.

Первым тревогу забил редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер. «Не самая важная вещь в мире сейчас, однако скоро начнутся переносы релизов игр из-за COVID-19. Игры, которые запланированы на текущий месяц, и, возможно, на апрель, должны выйти, а дальше может произойти что угодно», - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Шрайера, многие студии, которые перешли на удаленную работу, могут не успеть закончить проекты вовремя. К тому же, может усложниться процедура выдачи возрастного рейтинга. А без него ни одна игра не будет выпущена.

Таким образом, пока уже вышедшие игры увеличивают показатели продаж, новые релизы, среди которых The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, могут задержаться. На днях, к примеру, компания Square Enix, сообщила в своем аккаунте в Twitter, что из-за коронавируса физические копии ремейка игры Final Fantasy VII могут прибыть в точки розничной продажи позже, чем ожидалось.

Без консолей нового поколения

Больше каких-либо игр в этом году геймеры ожидают выход консолей нового поколения от Microsoft и Sony. В целом, консольная война давно превратилась в аттракцион, где игроки увлеченно наблюдают за противостоянием двух компаний. Microsoft презентует дизайн нового Xbox, а Sony, как сказал бы капитан Джек Воробей, показывают кое-что получше – логотип новой PlayStation. Microsoft рассказывает о главных фишках Xbox Series X и показывает консоль в разобранном виде. В ответ Sony проводит конференцию, на которой долгих 50 минут скучно говорит про технические особенности своей пятой приставки. В ответ на это Microsoft, как бы по ошибке, публикует на сайте дату релиза Xbox Series X – 26 ноября 2020 года. А потом, извиняясь, говорит, что приставка выйдет на новогодние праздники. К слову, Sony тоже утверждает, что релиз PlayStation 5 намечен на конец этого года.

Трейлер Xbox Series X

Однако все может пойти не так, поскольку обе компании собирают свои приставки в Китае. А там, из-за эпидемии коронавируса, весь февраль простаивали заводы.

Издание Business Insider, ссылаясь на инвестиционную фирму Jefferies Group, пришло к выводу, что из этой ситуации есть два выхода. Наихудший вариант развития событий – это то, что компании не успеют собрать достаточное количество консолей Xbox Series X и PlayStation 5, и их выход будет перенесен на более поздний срок.

Лучший вариант, кстати, тоже не такой уж и радостный – закрытие производственных мощностей в Китае из-за коронавируса могло повлиять на стартовый тираж PS5 и нового Xbox. А это приведет к ограниченным поставкам и может сказаться на цене устройств. То есть, новые консоли будут стоить дороже.

На данный момент ни Sony, ни Microsoft не решаются озвучить цену своих новых консолей. Поэтому геймерам остается только ждать.

Позитивное влияние

В связи с тем, что многие вынуждены сидеть на карантине дома, спрос на видеоигры, как один из видов развлечений, повысился. Многие игры получили скидки, а некоторые издатели даже устроили бесплатные выходные, где любой желающий может скачать игру и несколько дней играть, ничего не оплачивая. Инди-разработчики пошли еще дальше, сделав некоторые свои игры временно бесплатными. Так что те геймеры, у кого теперь появилось много свободного времени, могут выгодно приобрести понравившиеся игры.

Но это, пожалуй, единственное позитивное влияние коронавируса на игровую индустрию.

Сергей Коршунов