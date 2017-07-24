В России на фоне скандала с Siemens объявили о планах построить в Крыму еще одну электростанцию

Минэнерго России в ближайшее время планирует объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в оккупированном Крыму. Новый энергообъект мощностью 100-120 МВт планируется построить на западе полуострова, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

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"Сейчас планируем, и я думаю, что со дня на день будет объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100-120 МВт. Ориентировочно предполагаем, что это (строительство- ред.) возможно будет в районе Саки, на западе Крыма", - сказал замминистра.

В настоящее время структура "Ростеха" - "Технопромэкспорт" - строит на полуострове две тепловые электростанции - в Симферополе и в Севастополе. Их суммарная мощность составит 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на первую половину 2018 года.

На втором этапе, по данным Минэнерго, будет введено еще два блока такой же мощности. По данным пророссийских властей оккупированного полуострова, энергодефицит в Крыму будет погашен до 2020 года, в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и модернизации Крымской ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Siemens получила достоверную информацию о том, что, все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани, на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что является грубым нарушение контрактов Siemens и правил ЕС.

Весной 2014 года Россия, нарушая международное право, оккупировала Крымский полуостров. После чего встал вопрос об энергоснабжении полуострова, поскольку этот регион в значительной мере получал электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины (с континентальной территории).

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца ноября 2015 года. После этого поставки более не возобновлялись.

Из-за проблем с энергоснабжение полуостров неоднократно переживал период плановых и аварийных отключений электроэнергии, а также ограничения потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы Россия начала строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 470 МВт каждая.

Ранее сообщалось, что эти станции должны быть запущены до сентября 2017 года, но в апреле этого года крымские СМИ опубликовали информацию, что сроки строительства задерживаются.

Также была опубликована информация о том, что поставщиком турбин может быть Siemens, при этом отмечалось, что поставки оборудования в Крым сопряжены с риском попасть под санкции ЕС, которые были введены против России из-за оккупации полуострова и развязывании военных действий на Донбассе.