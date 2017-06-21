Рада призвала Европарламент ввести дополнительные преференции для украинских товаров

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об обращении в Европейский парламент относительно введения дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины» (№6517).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Рада просит Европарламент принять проект законодательной инициативы о введении дополнительных автономных преференций на товары происхождением из Украины в редакции, предложенной Европейской комиссией, без исключений и сокращений.

В украинском парламенте считают, что такие торговые преференции станут прежде всего важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной.

В обращении говорится, что Верховная Рада высоко «ценит усилия Европейского парламента, направленные на всестороннюю поддержку европейского будущего Украины».

Депутаты напоминают, что РФ продолжает предпринимать шаги, направленные на полное блокирование украинского экспорта не только в РФ, но и в Казахстан, Кыргызстан и другие страны, поставки в которые полностью или частично зависит от транзита через территорию России.

При этом Рада подчеркивает политическую и экономическую важность дополнительной поддержки Украины со стороны ЕС с целью нивелирования негативных последствий внешней агрессии и нарушения ее территориальной целостности.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Елена Сотник напомнила, что из-за потери Украиной некоторых рынков вследствие российской агрессии год назад Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций в рамках зоны свободной торговли и внесла в Европарламент соответствующий проект решения.

По словам Сотник, эти преференции касаются, в частности, тех товаров, которые «на сегодняшний день Украина выбирает в рамках соглашений, предложенных согласно зоне свободной торговли».

Сотник отметила, что в настоящее время рассматриваются «срочные преференции».

Она добавила, что «некоторые европейские депутаты» предложили сократить перечень товаров, на которые распространяются преференции. По ее словам, уменьшены дополнительные «квоты на пшеницу, обработанные томаты, а также был изъят нулевой тариф на мочевину».

Сотник подчеркнула, что Верховная Рада должна обратиться в Европарламент с просьбой поддержать решение Еврокомиссии «в полном объеме», в первоначальном виде.

«Это будет политическим признаком поддержки Евросоюзом Украины не только через введение санкций против России, но и и через большую либерализацию украинских производителей», - добавила Сотник.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2016 Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - 650 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, ячмень - 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, обработанные томаты - 5 тыс. тонн.

Вместе с тем Комитет Европарламента предложил исключить из предложений томаты, ячмень и мочевину.

14 июня в ЕС в результате межинституционных переговоров был достигнут компромисс, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше предлагала Еврокомиссия, а мочевина из предложений исключена.

В частности, предлагается установить следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Окончательно это решение должен утвердить Европарламент на пленарном заседании в июле.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196, 95 млн долл.