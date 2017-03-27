Украинские звезды для велосипедов завоевывают мир (видео)

В Украине создают высокотехнологичные компоненты для велосипедов. Продукцией Ka Engineering пользуются чемпионы по разным видам велоспорта в нескольких странах.

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Такие звезды как элемент тюнинга улучшают технические характеристики велосипедов. В основном их делают из алюминия, а в более "серьезных" моделях КА используют титан.

"Мы переосмыслили велосипедные звезды. Добавили свой дизайн. Они пользуются спросом. За это время мы стали достаточно известными в велосипедном мире. О нас писали американские издания. На наших звездах ездит чемпион Италии, вся украинская сборная по MTB (Mountain biking, катания горном велосипеде - ред.)", - рассказывает соучредитель Артем Канюка.

Сейчас украинские велозвезды экспортируют в Швецию, Японию, Норвегию, Америку, Италию, Испанию, Бельгию, Францию и Австралию.