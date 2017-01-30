В немецком Бундестаге весной пройдет презентация инвестиционных возможностей Украины

Весной текущего года в парламенте Федеративной Республики Германия (Бундестаге) пройдет «День реформ в Украине», призванный продемонстрировать экономические успехи нашей страны и ее инвестиционные возможности.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы государства с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом.

«Порошенко и Ламмерт также отметили важность проведения «Дня реформ в Украине» весной этого года в Бундестаге. Он станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ, а также деловых и инвестиционных возможностей Украины», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко находится с визитом в Германии, где планирует провести ряд встреч на высшем уровне. Основная тема встреч – ход выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. При этом экономические вопросы не остаются в стороне.

Германия входит в десятку крупнейших торговых партнеров и инвесторов Украину. В апреле 2015 года Германия заявила о намерении предоставить Украине нецелевой кредит в размере 500 млн евро на различные проекты, в том числе на восстановление востока страны.