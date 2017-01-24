Евросоюз, Швеция и Эстония выделили 5,7 миллиона евро на развитие электронного правительства в Украине

Европейский Союз, Швеция и Эстония инвестируют 5,7 миллиона евро в масштабный четырехлетний проект электронного государственного управления "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE)" программы U-LEAD, который улучшит взаимодействия органов власти.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Александр Рыженко в ходе пресс-конференции.

"Эффективное электронное взаимодействие на сегодняшний день является главным вызовом для развития электронного управления в Украине. Цель развития проекта электронного взаимодействия - обеспечить возможность органам власти или центрам предоставления админуслуг в городах получать данные из государственных реестров или из баз данных других органов власти. Проект EGOV4UKRAINE, который сегодня стартует при поддержке Европейского Союза, правительств Эстонии и Швеции, направлен на решение этих задач", - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Европейского Союза в Украине Доминик Папенхайм добавил, что ЕС видит результат начала реформы децентрализации в Украине, которая дала больше инициатив развитию местных территориальных общин.

"Мы уверенны в том, что процесс реформы децентрализации будет продолжаться, становиться частью технического внедрения, и будет распространяться на все отрасли экономики. Надеемся, что в этом году все больше территориальных общин будут следовать примеру тех, которые ввели предоставление административных услуг на местах, работая благодаря решению электронного управления", - отметил он.

В свою очередь, координатор проектов Шведского агентства международного развития (Sida) Ирина Скалий добавила, что Швеция поддерживает различные секторы Украины в рамках стратегии поддержки реформ до 2020 года, не забывая и об электронном управлении.

"Поддержку электронного управления мы не рассматриваем как цель, а скорее как средство поддержать реформу государственного управления, реформу местного самоуправления, запустить процесс децентрализации и в общем помочь Украине войти в европейское сообщество и адаптировать свои системы согласно правилам та процедурам ЕС", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, Европейский Союз совместно со Шведским агентством международного развития (Sida) заявил о предоставлении 800 тысяч евро 24 объединенным территориальным общинам Украины на создание центров административных услуг в 2017 году.

В ноябре 2016 года Агентство по международному развитию USAID совместно с правительством Великобритании выделило 19 миллионов долларов на реализацию в Украине масштабного проекта электронного государственного управления "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", рассчитанного на 5 лет.

Справка УНИАН. Программа U-LEAD предусматривает расширение прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития и финансируется ЕС и отдельно Германией, Швецией, Данией и Польшей. Цель программы - поддержка правительства Украины во внедрении реформы децентрализации.