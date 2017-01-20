Украинская IT-компания SoftServe приобрела польскую компанию-разработчика Coders Center

Одна из крупнейших украинских IT-компаний SoftServe объявила о приобретении частной технологической компании Coders Center с главным офисом в Польше, сообщила пресс-служба SoftServe.

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Согласно сообщению, сделка была завершена 17 января 2017 года, ее финансовые условия не разглашаются.

«Поглощение Coders Center расширяет предложение сервисов по цифровой трансформации и консалтингу SoftServe вместе с расширением возможностей разработки программного обеспечения», - говорится в сообщении.

Компания Coders Center, основанная в 2014 году, специализируется на системах управления контентом корпораций (ECMS) и платформах электронной коммерции.

Coders Center за три года своего существования создала ряд эффективных пользовательских решений для более двадцати клиентов. В частности, ее клиентами являлись компании Bossard Holding AG, General Electric Healthcare, International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain и NES Global.

Пресс-служба SoftServe отметила, что по завершению сделки поглощения руководители компании Coders Center займут лидерские позиции в команде по трансформаций SoftServe.

SoftServe - украинская IT-компания, занимающаяся разработкой ПО в основном для иностранных заказчиков, а также предоставлением консультационных услуг в этой области. Штаб-квартиры компании находятся во Львове и Форт-Майерсе (Флорида, США). Количество сотрудников составляет порядка 4 тыс. человек.

SoftServe была основана в 1993 году во Львове двумя выпускниками Львовского политехнического университета.