Пьянящая услада: журналисты узнали, какое шампанское стоит выбирать к новогоднему столу (видео)
Киевский завод шампанских вин дарит людям пьянящую усладу еще с 1954 года.
На завод привозят уже готовое вино из хозяйств Украины, которые расположены в основном в южных областях. Из него потом и делают шампанское Украины.
Только после тщательной проверки получают разрешение или запрет на обработку сырья.
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Элитным считается бутылочный способ шампанизации - наполнения вина пузырьками. Именно таким методом изготовлено самое дорогое шампанское в мире стоимостью почти в 2 миллиона долларов "Вкус бриллиантов".
Украинское шампанское значительно дешевле - цена стартует от 70 гривень. За год на предприятии изготавливают более 15 миллионов бутылок.
Отмечается, что украинцы отдают предпочтение полусладким и сладким винам.
Наше шампанское экспортируется в Европу, где оно стоит примерно 7 евро.