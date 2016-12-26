Пьянящая услада: журналисты узнали, какое шампанское стоит выбирать к новогоднему столу (видео)

На завод привозят уже готовое вино из хозяйств Украины, которые расположены в основном в южных областях. Из него потом и делают шампанское Украины.

Только после тщательной проверки получают разрешение или запрет на обработку сырья.

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Элитным считается бутылочный способ шампанизации - наполнения вина пузырьками. Именно таким методом изготовлено самое дорогое шампанское в мире стоимостью почти в 2 миллиона долларов "Вкус бриллиантов".

Украинское шампанское значительно дешевле - цена стартует от 70 гривень. За год на предприятии изготавливают более 15 миллионов бутылок.

Отмечается, что украинцы отдают предпочтение полусладким и сладким винам.

Наше шампанское экспортируется в Европу, где оно стоит примерно 7 евро.