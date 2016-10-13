ЕБРР выделил "Ощадбанку" кредитную линию на 50 миллионов евро

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития выделил государственному банку «Ощадбанк» кредитную линию в размере 50 млн евро в рамках программы торгового финансирования (TFP), направленной в том числе на повышение коммерциализации украинского банка и его подготовку к возможной частичной приватизации в будущем.

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Об этом говорится в сообщении ЕБРР, размещенном на сайте банка.

«Весь проект будет включать в себя несколько этапов финансирования и технического сотрудничества на период до 5 лет. Кроме того, он также окажет поддержку украинским компаниям, ведущим международную торговлю», - отметили в ЕБРР.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.