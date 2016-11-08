ЕС предоставит Украине 2,3 миллиона евро на реформы в энергетическом секторе

ЕС предоставит поддержку Министерству энергетики и угольной промышленности Украины в рамках проекта "Помощь ЕС в реформировании энергетического сектора Украины в соответствии с ее международными обязательствами" с целью обеспечения финансовой стабильности и учета экологических аспектов в развитии сектора, сообщила во время презентации проекта глава отдела международного сотрудничества и европейской интеграции Минэнергоугля Александра Козловская.

"В рамках этого проекта мы сможем реализовать такие инициативы, как приведение нашего законодательства к нормам Третьего энергопакета, наработки в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, в сфере экологического законодательства, создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", - сказала Козловская.

Согласно розданному в ходе мероприятия пресс-релизу, бюджет финансируемого ЕС проекта составляет 2,3 миллиона евро и рассчитан на 30 месяцев.

Советник по вопросам энергетики и транспорта представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур отметил, что Украина уже достигла определенного прогресса в реформе энергетического сектора.

"В тоже время еще необходимо создать конкурентный рынок электроэнергии, модернизировать инфраструктуру и многое другое", - сказал Баур.

Он также выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время примет закон "О рынке электрической энергии Украины", что позволит привлечь иностранных инвесторов на конкурентный рынок.

"Министерство надеется, что данный проект поможет найти ответы на проблемные вопросы, которые возникают в процессе проведения реформ и при подготовке вторичного законодательства. Опыт стран ЕС поможет Украине найти лучшие решения во время реализации системных реформ", - резюмировала Козловская.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который сегодня определяет организацию данного рынка в целом.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков (вместо действующих оптового и розничного) – рынка двусторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынка "на сутки вперед", суточного рынка, балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг и розничного рынка, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Также законопроект предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединённой энергосистемы "Укрэнерго", а также внедрение нового механизма гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.