Увеличение квот ЕС на экспорт агропродукции позволит Украине получить дополнительно $200 миллионов - вице-премьер

Экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок Европейского Союза составит порядка 200 миллионов долларов, сообщила журналистам вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер напомнила, что ЕС готов увеличить квоту на экспорт зерновых, переработанных томатов, меда, соков. И, как подчеркнула вице-премьер, увеличение только экспорта зерновых составит порядка 1 миллиона тонн.

"Мы вчера получили предложение (об увеличении квот - УНИАН), и предварительные оценки нашего Минагропрода говорят о 200 миллионах долларов. Это только по агропродукции", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По обнародованной позднее информации Еврокомиссии, Украине предложили увеличить экспорт пшеницы на 100 тысяч тонн в год, кукурузы - на 650 тысяч тонн в год, ячменя - на 350 тысяч тонн в год. Увеличиваются также квоты на экспорт виноградного сока - до 500 тонн, овса - до 4 тысяч тонн, обработанных томатов - до 5 тысяч тонн, продуктов переработки агропродукции - до 7,8 тысячи тонн, меда - до 3 тысяч тонн.

При этом вице-премьер уточнила, что переговоры о других экспортных позициях продолжатся.

"Речь идет о квотах, которые нам было бы важно расширить. В чем-то мы получили (положительный ответ - УНИАН), а в чем-то рынок ЕС слишком чувствительный. Нам было важно получить дополнительные квоты на соки. И на виноградный получили, на яблочный - нет. У них есть свои интересы, у нас свои. Квоты, когда они будут утверждены, будут действовать три года, но это не значит, что мы остановились. Экономика шире, чем те квоты, на которых мы сейчас сосредоточились. У нас есть вопрос продвижения наших сервисов, другой продукции", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейских рынок. Комментируя решение ЕК, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отмечала, что речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 миллиарда долларов.