Одесская винодельня доказала европейцам, что украинское вино может быть конкурентоспособным (видео)

Об этом идет речь во втором выпуске программы "Делай бизнес" на 2+2.

Винодельня "Колонист" была основана в 2005 году со стартовым капиталом в 150 тысяч долларов. За 11 лет своего существования из семейного дела она превратилась в визитную карточку винной Украины.

Площадь виноградной плантации составляет 33 гектара. Объемы производства вина составляют 150000-200000 бутылок.

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"Мы решили начать абсолютно с нуля, по современным технологиям, причем охватывающим весь процесс – начиная от посадки лозы и заканчивая уже бутылированием", - рассказал владелец "Колониста" Иван Плачков.

Винодел рассказывает, что с самого начала поставил себе цель выйти на европейский уровень качества вина.

Однако понравиться как украинскому, так и иностранному потребителю "Колонисту" удалось не сразу – в первую очередь мешал стереотип, что украинское вино якобы просто не может быть хорошим.

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Со временем компании удалось выйти на европейские рынки, с 2010 года она осуществляет поставки в Великобританию, два года они поставляли вино во французское Бордо, являющееся признанным центром мирового виноделия. Сейчас у "Колониста" также есть контракт с Польшей и ведутся переговоры по поставкам вина в Германию и США.

Ну а недавно напиток "Колониста" вошел в топ-14 лучших вин со всего мира.

Также владелец "Колониста" Иван Плачков рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти, чтобы приобрести современное оборудование, что мешает украинским предпринимателям конкурировать с международными винными брендами и где взять стартовый капитал для открытия бизнеса.