Антикоррупционные реформы в Украине имеют ключевое значение для ЕС - Ган

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган в своей речи во время запуска нового антикоррупционного проекта ЕС и Дании, текст которого передан УНИАН.

По его словам, антикоррупционные реформы в Украине имеют ключевое значение для ЕС.

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"Украина приняла ряд амбициозных законов в сфере борьбы против коррупции, поэтому ЕС решил поддержать действия, которые должны быть осуществлены правительством, чтобы обеспечить их эффективную имплементацию. ЕС выделил около 16 млн евро для нового крупного проекта на поддержку реформ в борьбе против коррупции в Украине", - рассказал Ган.

По словам еврокомиссара, Датское агентство по международному развитию (DANIDA) согласилось принять участие в реализации указанного проекта.

Йоганнес Ган также очертил основные элементы нового проекта. В частности, к целям данного проекта относятся усиление способности вновь созданных антикоррупционных институтов расследовать коррупцию, предотвращать и наказывать за нее. "Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины, Специализированном антикоррупционном прокуроре и Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Будущие антикоррупционные суды также станут бенефициарами этого проекта", - сказал Ган.

Также, реализация проекта на поддержку реформ в борьбе против коррупции в Украине должна укрепить способность Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции изучать антикоррупционное законодательство и мониторить имплементацию реформ. В частности, планируется создание Консультативного совета, в состав которого войдут зарубежные эксперты.

Для воплощения антикоррупционных мероприятий на местном уровне Иоганнес Ган выразил готовность сотрудничать с общественными организациями. "Мы стремимся поощрять вовлеченность гражданского общества и СМИ в антикоррупционные инициативы, особенно в регионах. Мы будем поддерживать региональные органы власти, которые приложат реальные усилия в борьбе с коррупцией, будут служить примером", - сказал еврокомиссар Ган.

По его словам, поддержка будет заключаться в обмене опытом, обучении, ИТ-оборудовании, грантах для антикоррупционных организаций.

Ган подчеркнул, что реформы должны стать неотвратимыми. "Никто не должен забывать о том, что страны-члены ЕС тщательно следят за Украиной в то время, как принимается окончательное решение относительно визовой либерализации", - говорится в речи еврокомиссара.

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"Мы придаем большое значение работе антикоррупционных институтов. Очень важно, чтобы им позволили работать независимо, и они имели все необходимые ресурсы... Но без ненужного соперничества и недопустимых конфронтаций, которые мы наблюдали этим летом", - сказал Ган. В частности, он отметил необходимость предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины возможность прослушивать телефонные разговоры.

"Работа над внедрением антикоррупционных судов также должна начаться как можно быстрее, чтобы вложить этот необходимый элемент в мозаику антикоррупционных реформ", - сообщил еврокомиссар. В частности, он призвал Верховную Раду в ближайшее время принять законы, необходимые для начала работы таких судов, а также обеспечить их независимость.

"Мы рассчитываем на то, что вы сделаете реальные изменения в Украине. Вы работаете в сфере, которая все больше видится лакмусовой бумажкой для страны. Мы хотим помочь вам успешно пройти это огромное испытание", - подытожил Йоханнес Ган.