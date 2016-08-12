Мининфраструктуры намерено закупить в текущем году 80 габаритно-весовых комплексов за счет средств ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры по вопросам противодействия коррупции Юрий Лавренюк в ходе открытия на 15-м километре трассы Киев-Житомир в районе села Капитановка, в направлении въезда в столицу, первой дистанционной системы габаритно-весового контроля.

"Мининфраструктуры намерено в текущем году закупить 80 габаритно-весовых комплексов за счет средств ЕС, благодаря которым работники Укртрансбезопасности будут осуществлять весовой контроль по всей территории Украины. Сейчас их 34", - сказал Лавренюк.

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Он отметил, что проблема перегруза транспортных средств носит системный характер.

"В этом году государством выделены большие средства на строительство дорог. Киев отдельно также выделяет средства на строительство дорог. Наша цель – построить дороги и сохранить их", - подчеркнул замминистра.

Присутствующий на открытии дистанционной системы председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте Михаил Ноняк сообщил, что габаритно-весовые комплексы размещены на каждом въезде в морской порт, где традиционно наблюдается высокая грузонапряженность.

"Весовые комплексы, которые мы планируем закупить, будут распределены по каждой области. В зависимости от региона, где нужно разместить больше таких комплексов, будем устанавливать больше, и они будут передвигаться по дорогам, для того чтобы выявлять нарушения", - сказал Ноняк.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины озвучило планы закупить 71 новый весовой комплекс за средства ЕС еще в ноябре 2015 года, однако до сегодняшнего дня они так и не были приобретены. Тогда закупка этих комплексов оценивалась в более чем 100 млн грн.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Мининфраструктуры хочет сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог, законопроект о создании которого сейчас дорабатывает министерство совместно с народными депутатами.

Весовой контроль был отменен с августа 2014 года, после принятия Кабмином моратория на проверки всех предпринимателей, в том числе автоперевозчиков. В январе мораторий был продлен до конца первого полугодия 2015 года, затем в июне Кабмин продлил его действие до конца 2016 года, однако в октябре 2015 года Кабинет министров запретил движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн по дорогам общего пользования при перевозке делимых грузов. При этом данная норма фактически заработала лишь с мая текущего года, когда в ряде областей начали работать дополнительные группы инспекторов Укртрансбезопасности для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

С 5 июля пункты габаритно-весового контроля на украинских дорогах работают круглосуточно.