Игорь Палица считает, что президент в Украине должен быть с полномочиями, как в Австрии, Швейцарии или Германии.

Партия "За майбутнє" в случае попадания в парламент планирует работать над скорейшим завершением реформы децентрализации и реформированием политической системы в стране. В частности - над созданием двухпалатного парламента и сужением полномочий президента.

Об этом в интервью Украинской правде заявил Игорь Палица, лидер партии «За майбутнє».

"Довести до окончания децентрализацию, причем срочного, чтобы на местах действительно, как в Польше, были самодостаточные общины: и финансово, и в принятии экономических решений", - заявил политик, отвечая на вопрос о том, каким направлениями будет заниматься партия "За майбутнє" в случае успеха на парламентских выборах.

"Мы хотим двухпалатный парламент, где верхняя палата будет представлять регионы Украины по географическому принципу, а не по принципу количества населения. Наше видение - нужно сужение полномочий президента, он должен быть у нас с полномочиями, как в Австрии, в Швейцарии, в Германии. А принимать решение должен парламент - нижняя палата, которая избирается на всенародных выборах, и верхняя палата, которая может блокировать в интересах развития местного самоуправления нелепые решения нижней палаты. Это наше видение. Не может страна зависеть от одного человека - будь то Зеленский, или это Порошенко, или это Палица - не играет роли. Потому выбирают одного человека, а потом видят, что она на самом деле или он совсем другой, или сходит с ума по дороге, на первый или второй год ", - отметил Палица.

Напомним, Палица заявил, что местная кампания партии "За будущее" - это "старт" на парламентские выборы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН