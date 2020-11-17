Голосование состоится 22 ноября.

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник во втором туре выборов мэра Днепра поддержал лидера партии «Громадська сила» Загида Краснова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем обращении Святослав Олейник подчеркнул, что для него выбор очевиден.

«Знаю его больше 15 лет. Знаю, как человека слова. Сказал – сделал. Знаю, как человека, который не прячется за чужие спины, не прикрывается женщинами и стариками», – написал он.

Святослав Олейник считает, что Днепру нужен мэр, который будет скромным человеком, но человеком слова и человеком дела.

«Мы уже видели на посту мэра человека вранья, человека-нарцисса, человека, который всю жизнь забирал чужое. Такой ошибки еще на пять лет нам сделать больше нельзя. Города не хватит, они растащат его и уничтожат, превратят в свою частную собственность. Поэтому Краснов. Идем на выборы и голосуем за Краснова», – призвал горожан Святослав Олейник.

Он также отметил, что явка избирателей 22 ноября будет иметь решающее значение. Чем больше избирателей придут на участки, тем больше у города шансов избавится от грабежа, хамства и вранья.

Ранее о своей поддержке Загида Краснова заявила областная организация ВО «Батькивщина».

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Автор: УНИАН