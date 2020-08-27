Председатель Службы безопасности Иван Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса.

СБУ примет дополнительные меры для предотвращения попыток вмешательства в работу автоматизированных систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов 25 октября.

Об этом председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время совещания под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова по надлежащей и безопасной организации местных выборов в Украине 25 октября, передает пресс-служба СНБО.

Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы «Местные выборы».

По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

В свою очередь секретарь СНБО отметил, что предстоящие местные выборы должны пройти максимально открыто, демократично и безопасно, поскольку «они являются лицом нашего государства».

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Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров