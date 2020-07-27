В Раду точно попали бы четыре партии - опрос

За "Голос" проголосовали бы лишь 2,4% избирателей.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент точно попали бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В парламентском рейтинге лидером оказалась "Слуга народа", ее готовы поддержать 27,8% среди тех, кто намерен голосовать и определился. За "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать 15,5%, "Европейскую солидарность" - 14,3%, "Родину" - 10%".

Также 4% поддержали бы Радикальную партию, партию "Сила и честь" - 3,5%, 3,4% готовы поддержать партию Шария, Свободу - 3,3%, Украинскую стратегию - 2,8.

За "Голос" проголосовали бы лишь 2,4% избирателей.

Опрос проводился с 15 по 20 июля 2020 года среди лиц старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма. Всего опросили 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщалось, по результатам опроса соцгруппы "Рейтинг", большинство украинцев готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского, если выборы проходили бы в ближайшее время.

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