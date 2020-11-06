В списках действующий мэр Борис Филатов и бизнесмен Загид Краснов.

В Днепре второй тур выборов городского головы состоится 22 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, заседание которой состоялось 5 ноября вечером.

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За должность городского головы будут бороться действующий мэр Борис Филатов, который в первом туре голосования набрал 46,41% или 101 617 голосов, и местный бизнесмен, глава партии "Громадська сила" Загид Краснов - 13,15% и 28 804 голосов соответственно.

Всего за кресло мэра боролись 17 кандидатов.

Кто проходит в Днепровский горсовет

Также, по данным ТИК, по итогам местных выборов в Днепровской городской совет проходят 6 партий:

"Пропозиція" с 29,06% голосов избирателей;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (17,29%);

"Слуга народа" (11,84%);

партия "Общественная сила" (9,77%);

"Европейская солидарность" (8,01%);

Блок Вилкула "Украинская перспектива" (6,20%).

В Днепровский городской совет баллотировались 17 партий.

В Днепровский городской совет входят 64 депутата.

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Автор: Раиса Юргель