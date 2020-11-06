В Днепре второй тур выборов городского головы состоится 22 ноября.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, заседание которой состоялось 5 ноября вечером.
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За должность городского головы будут бороться действующий мэр Борис Филатов, который в первом туре голосования набрал 46,41% или 101 617 голосов, и местный бизнесмен, глава партии "Громадська сила" Загид Краснов - 13,15% и 28 804 голосов соответственно.
Всего за кресло мэра боролись 17 кандидатов.
Кто проходит в Днепровский горсовет
Также, по данным ТИК, по итогам местных выборов в Днепровской городской совет проходят 6 партий:
- "Пропозиція" с 29,06% голосов избирателей;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (17,29%);
- "Слуга народа" (11,84%);
- партия "Общественная сила" (9,77%);
- "Европейская солидарность" (8,01%);
- Блок Вилкула "Украинская перспектива" (6,20%).
В Днепровский городской совет баллотировались 17 партий.
В Днепровский городской совет входят 64 депутата.
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