Штепа разместила в городе предвыборную рекламу, нарушив закон.

38-летний житель Николаевки Славянского района испортил предвыборную рекламу скандальной Нели Штепы надписями: «Русиш швайне» и «Никогда снова».

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Об этом сообщает ОПОРА.

Мужчину вскоре поймали местные правоохранители и открыли уголовное производство.

«В полицию поступило сообщение о повреждении ситилайтов, которые расположены по бульвару Пушкина в Славянске. Личность, причастную к правонарушению, установили сотрудники патрульной полиции. Им оказался житель Николаевки 1985 года рождения», – пояснила старший инспектор Славянского отдела полиции, капитан полиции Мария Тюрина.

Бывшая мэр Славянска Штепа разместила в городе предвыборную рекламу, с нарушением действующего законодательства. Поэтому мужчине грозит только штраф либо общественные работы за «мелкое хулиганство».

В противном случае – если бы инцидент случился посреди избирательной кампании – против него открыли бы дело по статье о препятствовании деятельности кандидата, поясняют в ОПОРА.

Кто такая Неля Штепа

Неля Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича и входила в "Партию регионов".

11 июля 2014 года ее задержали по подозрению в сепаратизме. Судьям она заявила, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала для женщины пожизненного срока заключения, однако уже в сентябре 2017-го суд выпустил Штепу под домашний арест.

По решению Европейского суда по правам человека Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины за «нарушение права на свободу».

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Автор: Яна Ставская