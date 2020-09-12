По словам президента Владимира Зеленского, советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» вчера не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому встретятся еще раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы являются сверхважными для Украины, поскольку после завершения реформы децентрализации власти регионы получат значительные полномочия и финансы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации проекта Стратегии развития Одесской области на период до 2027 года.

«25 октября в нашей стране местные выборы. Теперь, когда завершается очень важная реформа децентрализации, эти выборы сверхважные - регионы получат значительные полномочия и финансирование, и каждый житель региона должен четко понимать, как используются его средства, на что они идут и, самое главное, для чего», - заявил он.

По словам президента, дать ответы на эти вопросы призваны региональные стратегии развития Украины.

Зеленский выразил убеждение, что Украина может быть успешной только тогда, когда успешной будет каждая область, каждый город, каждое село и каждая община.

Когда местные выборы в Украине:

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: Константин Гончаров