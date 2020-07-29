В КИУ заявили, что предстоящие местные выборы станут "самыми политизированными" в украинской истории

По мнению эксперта, тематикой местных кампаний вместо локальных проблем может быть "общенациональная тематика".

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что предстоящие местные выборы станут «наиболее политизированными» в украинской истории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Выборы стартуют через месяц и несколько дней. Речь идет о 5 сентября. Эти выборы будут принципиально иными. И здесь речь идет не только о новом избирательном законодательстве, не только о новой избирательной системе, не только о проблеме коронавируса, которая, в любом случае, повлияет на выборы. Не только о новых механизмах коммуникации... Я вижу ключевую проблему - это то, что выборы станут наиболее политизированными и, вероятно, наиболее бессодержательными в украинской истории. К большому сожалению, эта избирательная кампания по местным выборам может иметь именно такие характеристики», - отметил Кошель.

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По его словам, существующая избирательная модель, которая предусматривает проведение выборов по партийным спискам в громадах, где проживает более 10 тысяч граждан, является «достаточно специфической». «Это приводит к тому, что городские головы, которые являются потенциальными кандидатами, сейчас занимаются вопросами партийного строительства. Они создают или разворачивают сети десятков маленьких и больших политических партий именно под местные выборы. А потенциальные кандидаты ищут привлекательные политические цвета, которые могут легко преодолеть 5-процентный барьер», - сказал председатель КИУ.

Так, по его мнению, тематикой местной кампании может быть не вопрос мусорных заводов, канализаций, водопроводов, дорог и подобного, а это может быть «общеполитическая, общенациональная тематика». «То есть, ориентация на политические цвета, на партийные цвета», - добавил Кошель.

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Он отметил, что, судя по характеру развертывания избирательной кампании, такой формат «удобен для политических партий-тяжеловесов», которые «с удовольствием поддерживают такой общенациональный характер местных выборов». «Я считаю, это одна из самых больших проблем», - сказал Кошель.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

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