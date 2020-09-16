Лидером в рейтинге партий в Волынский областной совет стала партия "За будущее", которую готовы поддержать 37,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 10-14 сентября социологической группой "Рейтинг" среди жителей Волынской области.

12% намерены проголосовать за партию "Слуга народа", 11,7% - за партию "Европейская солидарность", 9,9% - партию "Батькивщина". На грани проходного барьера Радикальная партия с рейтингом 5,4% и "Свобода" – 4,3%.

Рейтинг других партий - ниже 4%. Не определились с выбором - около 18%.

В рейтинге в городской совет лидирует партия "За будущее" с рейтингом 30,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее – "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 14,7%, общественное движение "Сознательные" с показателем 13,8%, партия "Слуга народа" – 9,1%, "Свобода" – 6,4%, "Батькивщина" – 6,2%.

Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Не определились - около 13%.

Среди кандидатов в мэры Луцка лидером стал Игорь Полищук от партии "За будущее": 39,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 10,7% готовы поддержать Романа Бондарука от партии "Слуга народа", 10,5% - Юлию Вусенко от партии "Европейская солидарность", 9,9% - Богдана Шибу от партии "Голос" и 9,1% - Надточий Аллу от движения "Сознательные". 4,9% намерены поддержать Николая Федика от партии «Свобода», и 4,5 % - Чебелюк Ирину от партии «Батькивщина».

Не определились, за кого будут голосовать около 18-19% опрошенных.

В опросе принимали участие жители Волынской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т. ч. 638 респондентов – областной центр (погрешность не более 3,9%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

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Автор: УНИАН