Лидер партии "За будущее" Палица и мэр Черкасс дали пресс-конференцию о видении реформы децентрализации (видео)

Среди участников пресс-конференции — Игорь Палица и Анатолий Бондаренко.

30 июля в УНИАН прошла пресс-конференция лидера партии "За будущее" Игоря Палицы и мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о видении реформы децентрализации и максимальной эффективности местной власти для решения проблем общин.

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Отмечается, что Украине нужно завершить реформу децентрализации, но тот путь, которым хочет идти нынешняя власть, приведет к еще большей централизации и сведет на нет основные принципы реформы – передачу полномочий и финансов от государственной власти ближе к людям – органам местного самоуправления.

Именно поэтому политическая сила "За будущее" объединяет вокруг себя местных лидеров, которые разбираются в проблемах регионов и имеют весомый опыт в хозяйствовании. Впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется по инициативе самостоятельных представителей местных общин, а не по указанию из Киева. Среди присоединившихся к политической силе "За будущее" – городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Вы можете задать свои вопросы участникам пресс-конференции по эл. почте: presszal@unian.net (с темой письма "Вопрос на пресс-конференцию" 30.07 в 13:00), а также по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Украине образовалась новая политическая партия – "За будущее". Ее возглавил народный депутат Игорь Палица.

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