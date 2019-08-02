Сегодня на заседании Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 7 одномандатных избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов Украины.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 7 ОИО.

В частности, ЦИК признала избранными народными депутатами следующих лиц: Михаила Лабу - в ОИО № 70, Валерия Лунченко - в ОИО № 71, Александра Дубинского - в ОИО № 94, Игоря Мурдия - в ОИО № 100, Андрея Лопушанского - в ОИО № 125, Максима Заремского - в ОИО № 202, Марьяну Безуглую - в ОИО № 217.

Таким образом, по состоянию на 2 августа ЦИК признала избранными 160 народных депутатов Украины.

Кроме того, ЦИК приняла протоколы ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный" ОИО № 198.

В заседании комиссии объявлен перерыв.