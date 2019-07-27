США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов

Временный поверенный в делах США в Украине подчеркнул, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

Официальную позицию Соединённых Штатов Америки относительно проведённой Министерством внутренних дел Украины работы во время выборов в Верховную Раду, сообщил сегодня, 27 июля, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

«Я ещё раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье», - отметил Уильям Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

«Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне», - сказал Уильям Тейлор.

Напомним, Арсен Аваков сообщил иностранным наблюдателям, что МВД учло опыт работы на президентских выборах и готовы противодействовать любым угрозам.

Кроме того, Арсен Аваков провёл встречу с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.